Ve zlínské MHD už se platí jízdné přes aplikaci, kraj ji má jako první v zemi

„Přizpůsobujeme se moderním elektronickým trendům úhrady jízdného a zařazujeme je postupně do své nabídky,“ vysvětlil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň. „Zdá se, že v budoucnu bude využívání elektronických platebních metod v dopravě převažovat. Současně ale pro konzervativnější cestující ponecháváme i papírové jízdní doklady a kartičky. Každý si může vybrat,“ doplnil.

Největší výhodou aplikace Fairtiq je její jednoduchost. Po aktivaci stačí přejet prstem po displeji telefonu při nástupu a potom při výstupu. Vše ostatní včetně platby zařídí chytrý systém. Navíc vybere i nejvýhodnější tarif.

DSZO od srpna spouští také vlastní e-shop pro nákup časových jízdních dokladů na elektronické nosiče, jako jsou třeba bankovní karty.

„Poté v závěru roku nabídneme možnost zakoupení jízdního dokladu pomocí terminálů ve vozidlech. Zde zůstanou ceny stejné jako v současných přepravních podmínkách, protože tyto služby si budeme zajišťovat sami a bez poplatků třetím stranám,“ řekl Kocháň.

Dopravní podnik už před několika lety zavedl SMS jízdenky. V roce 2023 si je ve Zlíně a v Otrokovicích koupilo přes 350 tisíc lidí, což je dvanáct procent z celkového počtu. „Ukázalo se, že mají svůj okruh cestujících, kteří jim dávají přednost, a to i přesto, že jsou o něco dražší,“ všiml si Kocháň.

DSZO nabízí rovněž možnost hradit jízdné přes aplikaci DoKapsy, ceny jsou stejné jako za SMS. Loni se přes ni prodalo 25 tisíc jízdenek.

Od začátku příštího roku by se pak zlínská a kroměřížská hromadná doprava měla připojit do integrovaného systému dopravy v regionu a šlo by v nich používat krajskou kartu Zetka.