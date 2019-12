Policisté dopadli muže, který vyhrožoval útokem v uherskohradišťské nemocnici

10:26

Ve čtvrtek krátce po 15. hodině oznámil anonym na ministerstvo zdravotnictví, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslyšet. Dále uvedl, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co se stalo v Ostravě. Nemocnici okamžitě obsadili policisté, kteří také dvě hodiny po telefonátu zadrželi podezřelého muže v jeho bydlišti.