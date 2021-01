Stafordšírský teriér těžce zranil ženu i dva psy, které venčila

Incident se odehrál v noci na sobotu 26. prosince hodinu po půlnoci u domu číslo popisné 3924.

Mladá žena tady venčila svého jorkšírského teriéra a belgického ovčáka, oba měla na vodítku.

„Znenadání se k nim velkou rychlostí přihnal hnědo-bílý americký stafordšírský teriér. Nejprve vrazil do ženy, kterou shodil na zem, a poté napadl postupně oba její psy,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková bez bližších podrobností.



Žena musela vyhledat lékařské ošetření pro sebe i oba své psy, jeden z nich byl v kritickém stavu. Napadená žena utrpěla těžké zranění, měla zraněnou nohu. Událost oznámila na policii na konci minulého týdne.

„Pokud jste incident viděli, volejte prosím na linku tísňového volání policie 158,“ poznamenala Kozumplíková.

Mohutnější a statnější americký stafordširský teriér byl vyšlechtěn z menšího a lehčího stafordšírského bulteriéra v Americe pro potřeby psích zápasů, které tam byly ve své době velmi populární.

Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, je to pes vhodný k dětem i do bytu. Je to typický ochranitel a obranář.



Chovatelé uvádějí, že pokud je správně vychován, není nikdy agresivní. Špatně vychovaný pes ale může být pro své okolí nebezpečný, vyžaduje proto pevnou ruku.