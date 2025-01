Nové přístroje ve Valašském Meziříčí urychlí diagnostiku a léčbu pacientů

Jedním z nových přístrojů je zalévací linka. Pomáhá v přípravě histologických vzorků pro mikroskopickou analýzu, kdy je klíčové zalévání vzorků do parafínu. Dříve se tento krok prováděl manuálně, bylo to časově náročné a vyžadovalo to velké soustředění.

Nové zařízení tak šetří čas laborantů a zároveň snižuje riziko lidské chyby.

„Můžeme zpracovat více vzorků v kratším čase, aniž by se snížila kvalita práce. To má přímý dopad na rychlost diagnostiky a zahájení léčby u pacientů,“ vysvětlila vedoucí laborantka na oddělení patologie valašskomeziříčské nemocnice Lucie Kantorová.

Právě přesnost je v patologii zásadní. Jakákoli odchylka při přípravě vzorků totiž může negativně ovlivnit diagnózu a následnou léčbu.

Vzorky také pracovníci zpracovávají v nově pořízené vodní lázni, která slouží pro přípravu histologických nálezů. Přínosy má pro pacienty i personál.

„Znamená to pro naše pracoviště výrazné zlepšení přesnosti a efektivity histologického vyšetření. Díky jejím technickým parametrům můžeme mnohem šetrněji a přesněji zpracovávat tkáňové vzorky,“ upřesnila Kantorová.

Pro pacienty má nová vodní lázeň výhody v rámci vyšší přesnosti diagnostických vyšetření, rychleji se zpracovávají tkáňové vzorky a minimalizují se rizika při přípravě preparátů.

„Pro laboratorní personál se jedná o ergonomičtější a šetrnější pracovní postup, čímž se zvýší efektivita laboratorních procesů a sníží fyzická náročnost manuální přípravy preparátů,“ dodala laborantka.