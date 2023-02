Rys z jihlavské zoo odjel do Švýcarska, jeho potomci tam budou žít volně

16:32

Potomci mladého samce rysa ostrovida, kterého chová jihlavská zoologická zahrada, by se v budoucnu mohli pohybovat ve volné přírodě na pomezí Švýcarska a Itálie. Čtyřletý, geneticky cenný samec se totiž zapojí do programu návratu rysů do volné přírody, který vede švýcarský Tierpark Bern.