Putovní výstava je zapůjčená z libereckého science centra iQLANDIA a k vidění bude ve výstavních prostorách areálu Modety, které se nacházejí hned v sousedství zoo.
„Výstava představuje jedinečnou příležitost prožít zvířecí svět jinak – aktivně, interaktivně a s velkou dávkou zábavy. Přesvědčíte se, že věda může být zábavná, dobrodružná a překvapivá,“ láká k návštěvě Simona Kubičková, vedoucí marketingu jihlavské zoo.
Těžištěm putovní expozice bude 15 interaktivních exponátů, na kterých si návštěvníci vyzkoušejí své schopnosti v přímém „souboji“ se zvířaty. „Uvidíte svět očima různých živočichů, otestujete orientaci v prostoru i schopnosti lidského těla – a zjistíte, že příroda má často navrch. Pro děti je navíc připraveno včelí bludiště a možnost vytvořit obtisk těla,“ láká Kubičková.
Součástí výstavy budou i zoologická stanoviště, která přichystali pracovníci zahrady. Zde si návštěvníci prohlédnou přírodniny a budou moci plnit úkoly a luštit kvízy. Dozvědí se spoustu zajímavostí ze života zvířat a užijí si den plný objevů i zábavy. „Celý program je navržen tak, aby bavil děti i dospělé,“ připomíná vedoucí marketingu.
Na zahájení výstavy je připraven i doprovodný program. V sobotu 25. října se mohou návštěvníci těšit na vědeckou show Kapalný dusík, která se uskuteční v 10, 12 a 14 hodin. Diváci uvidí zajímavé pokusy s jedinečnými efekty.
Výstava myslí i na školní kolektivy, pro které je připraven speciální výukový program. Ten kombinuje prohlídku s praktickými aktivitami, které dětem umožní poznat svět zvířat hravou formou. Délka programu je 1,5 až dvě hodiny. Je však třeba termín rezervovat předem.
Výstava Mezi námi zvířaty bude otevřena denně od 9 do 16 hodin, a to až do 28. listopadu. Pro veřejnost to bude o víkendech, svátcích a o podzimních prázdninách. Pro školní skupiny ve všední dny.
Veřejnost zaplatí za návštěvu výstavy 100 korun za dospělého nebo seniora a 120 korun za dítě. Možné je využít i kombinované vstupné do zoologické zahrady a na výstavu. V tom případě bude cena za dítě 200 korun, za dospělé 260 a za seniory 210 korun. Vstupenky zájemci zakoupí na hlavní pokladně Zoo Jihlava.