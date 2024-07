Zoo v Jihlavě musela uspat žirafího samce Zuberiho, měl v noze těžkou artrózu

„Ve středu jsme museli přistoupit k eutanazii žirafy núbijské v důsledku neřešitelného chronického zdravotního problému s nohou. Toto rozhodnutí bylo učiněno po důkladném zvážení a na základě konzultací s veterináři,“ sdělila vedoucí marketingu zoologické zahrady Simona Kubíčková.

Zuberi dlouhodobě trpěl vážným ortopedickým onemocněním, které výrazně ovlivňovalo jeho kvalitu života. I přes rozsáhlou léčbu nebylo možné dosáhnout trvalého zlepšení jeho stavu. Progresivní zhoršování zdraví vedlo k neustálé bolesti a výraznému omezení pohyblivosti.

„Kvůli degenerativním změnám (artróze), nerovnoměrnému zatěžování končetiny a přetěžování sezamských vazů a povrchového ohybače levé hrudní končetiny došlo k jejich povolení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a stáří jedince byly změny neléčitelné a nevratné,“ vysvětlila veterinářka Zuzana Sedláková.

„Po pečlivém zvážení všech dostupných léčebných možností a s ohledem na etické aspekty jsme dospěli k rozhodnutí Zuberiho uspat, abychom ho ušetřili dalšího utrpení,“ řekl ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.

„Nikdy to není lehké rozhodnutí. Naším primárním cílem je však zajištění vysoké kvality života našich zvířat a v tomto případě jsme bohužel vyčerpali všechny možnosti léčby,“ dodal. Zuberiho léčba trvala několik let.

Paul zůstal sám, ošetřovatelé ho sledují

Zuberi přijel do Jihlavy v roce 2013 z Belgie. Společně se svým německým parťákem Paulem se stali vůbec prvními žirafami chovanými v jihlavské zoo. Dožil se čtrnácti let. Žirafy se v lidské péči dožívají zhruba 20 let.

V Jihlavě dnes už Paul zůstal osamocený. „Chovatelé ho teď pečlivě sledují, jak se s nastalou situací vyrovná. Žirafí samci ve volné přírodě tvoří menší samčí skupiny, nebo žijí solitérně. Tomu odpovídal i náš chov,“ prozradila Kubíčková.

Třetím do party byl v zoologické zahradě Manu. Ten ovšem zemřel už v létě 2018, ve věku pouhých osmi let. Zprvu se zdálo, že i přes okamžité nasazení antibiotik podlehl akutním střevním potížím, které se u něj jen pár hodin před úmrtím objevily. Pitva pak prokázala, že skon nejspíš způsobilo srdeční selhání vyvolané náhlou ztrátou tekutin.

Přijdou nové žirafy, nebo chov skončí?

Jihlavská zoologická zahrada celý postup léčby Zuberiho i samotnou eutanázii konzultovala i s koordinátorem chovu žiraf. S ním bude zoo probírat i další kroky. Ty jsou prozatím nejasné. „Zatím je předčasné mluvit o příchodu nové žirafy nebo žiraf do zoo,“ podotkla Kubíčková.

Tou nejkrajnější, byť ne příliš pravděpodobnou možností, by mohlo být i ukončení chovu žiraf v Jihlavě. Vybudování jejich výběhu a zázemí však zoo v minulosti mnohé obětovala, žirafy se staly pilířem projektu Zoo pěti kontinentů.

Po svém příchodu do Jihlavy roku 2013 se žirafy okamžitě staly největší atrakcí zahrady. Jejich komentované krmení vždy přilákalo spoustu zájemců, nadšené byly hlavně děti. Tuto atrakci však po skonu Zuberiho zoologická zahrada až do odvolání ruší.