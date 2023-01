Rys je na útěku ze zoo přes tři týdny, u Jihlavy ho zachytila fotopast

„Vždy dostaneme nějakou hlášku, že byla rysice spatřena. Ten den se tam vyskytuje, ale druhý den už ji vidí zase jinde,“ líčí ředitel Zoologické zahrady Jihlava Jan Vašák.

Mysliveckému hospodáři Lubomíru Dohnalovi pípla na mobilu zpráva se záběrem z fotopasti minulý týden ve večerních hodinách. „Hned jsme volali do zoo,“ popisuje. Samice rysa podle Dohnala využila příležitosti najíst se rohlíků a srnčích vnitřností, které v blízkosti fotopasti sloužily jako vnadidlo na černou zvěř.

V případě její lokalizace u Henčova zamýšleli chovatelé ve spolupráci s myslivci zkusit ponechat na místě žrádlo a následně ji odlovit do sklopce. Připravili tam pro ni králičí maso, na které je zvyklá ze zoo, ale už se na místo nevrátila.

„Bohužel se přesunula. Pokud by zjistila, že má na určitém místě potravu a klid, mohla by se tam zdržet. Pak by byla i lepší šance na její odchyt,“ vysvětluje ředitel zahrady.

Zvíře bylo v dobré kondici

Hypotetická varianta samovolného návratu stále existuje, i když Vašák ji nepovažuje za pravděpodobnou. Stejně tak by se mladá samice rysa mohla dostat přirozenými koridory třeba až do Podyjí, kde se populace rysů ve volné přírodě vyskytuje.

„Pokud se rys s prostředím sžije, už o něm nemusíme slyšet. Což by v tomto případě ničemu nevadilo. Populace rysů se v České republice vyskytuje, jsou tady v podstatě doma. Pokud se zabydlí, mohou velmi dobře fungovat,“ zamýšlí se Vašák.

Podle záběrů z fotopasti byla samice v dobré kondici. „Zvládne si ulovit nějakou menší kořist, jako jsou zajíci. V okolí vesnic může ulovit i toulající se kočku nebo si najde sražené zvíře u silnice. Rys loví i srnčí, ale to ona se bude hůř učit, když nic takového předtím nedělala,“ připomíná ředitel zoo.

Spatřit rysa je vždy otázka velkého štěstí. Aktivní je hlavně za soumraku a v noci. Přes den se skrývá. „Projdete metr od něj a nevidíte ho. Splyne s okolím. Drží se v místech, kde je křoví a další porost tak, aby nebyl viděn,“ popisuje Jan Vašák s tím, že zoo stále po samici pátrá a přijímá informace veřejnosti o jejím výskytu.

Utekl při prořezávání dřevin

Při útěku se jednalo o souhru nešťastných okolností v čase, kdy se dělala v okolí výběhu prořezávka náletových dřevin.

„Lekla se a zpanikařila. Šla přes plot i elektrický ohradník na strom. I když jsme jí připravili další kmen stromu tak, aby se mohla vrátit zpět do svého výběhu, zůstala v rozsoše stromu a pak šla jinou cestou pryč. Zkoušeli jsme jí nechat i otevřené dveře, kdyby se chtěla vrátit, ale nebylo to nic platné,“ zrekapituloval událost ředitel zoo.

V den útěku se mu ji podařilo ještě chvíli stopovat podle otisků tlap, které zanechala v mokrém sněhu: „Jakmile se ale dostala na cesty, stopa zmizela.“

Rys ostrovid patří mezi ohrožené a chráněné druhy a nesmí se lovit. Ve volné přírodě mu hrozí nebezpečí především od automobilové dopravy.