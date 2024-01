Po úprku ze zoo lovila srnky, teď o samici rysa už půl roku ochránci nic neví

Lidé hlásili pozorování rysice v okolí Jihlavy, například v oblasti Henčova, Cerekvičky či Vílance. Na fotopastech i termokamerách ji zachytili také místní myslivci, kteří se zoo spolupracovali na zmapování jejího pohybu.

Odchyt se ale nepodařil. V místě, kde ji zaznamenala fotopast, pro ni chovatelé ze zoo připravili například králičí maso, na které byla zvyklá. Doufali, že když se naučí, že má v určité oblasti potravu, bude se tam vracet a reálně tak stoupne šance na odchyt třeba do sklopce. Rysice se ale už nevrátila. „Jeden den byla tam a druhý zase jinde,“ líčí ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Poslední informace o jejím pozorování přišly z léta loňského roku. Pak veškeré zprávy utichly.

Co je s ní teď? Kam se poděla?

Podle Vašáka jsou reálné prakticky jenom tři možnosti. „Buď se přesunula na jiné místo, přejelo ji auto, nebo ji někdo upytlačil,“ myslí si.

Dokázala ulovit nejméně sedm kusů srnčího

Na život ve volné přírodě se tato elegantní kočkovitá šelma, která se narodila v zoo, docela dobře adaptovala. Ostatně rys karpatský je doma právě ve střední a východní Evropě, nejedná se o nepůvodní druh. Poznatky z pozorování, které zahrada získala, ukázaly na to, že se rysice naučila lovit a strhnout kořist. Našly se totiž kusy srnčího, které naznačovaly, že ho ulovila právě kočkovitá šelma.

Ve svém revíru v okolí Heroltic měl do léta tuto šelmu myslivecký hospodář Lubomír Dohnal. Ten zachytil její pohyb nejenom na několika termokamerách a fotopastech, ale našel i pozůstatky po jejím lovu.

„Mám zjištěné, že v našem revíru ulovila sedm kusů srnčího. Našel jsem sedm míst, kde zbyly už jenom kosti. Srnčí ulovila a postupně zkonzumovala všechno, co se dalo. Pak šla zase dál,“ popisuje nálezy Dohnal.

Že by srnčí ulovil jiný predátor než rys, se nedomnívá. „Takhle dokonale vyčistit stržené srnčí nedokáže jezevec ani liška. Srnce zkonzumovala takovým způsobem, že jsem to ještě neviděl. Postupně sežrala, co šlo, a zbyly jenom kosti. Bylo to tak dokonale opracované, že ta kostra mohla jít rovnou na výstavu,“ usmál se Dohnal.

Souboj může připomínat závody ve zbrojení

To, že se naučila lovit, není pro Vašáka překvapení. „Vůbec mě to neudivuje, zvlášť když ani kořist není na takovéhoto predátora naučená. Oba tak jsou na stejné startovní čáře a trochu to pak připomíná kdo s koho, nebo závody ve zbrojení,“ pousmál se.

Ale ani myslivecký hospodář Lubomír Dohnal teď o rysí samici nemá žádné zprávy. „Fotopasti se odmlčely. Domnívám se, že mohla odejít do sousedního revíru, nebo ji srazilo auto. Kdyby ji někdo upytlačil, asi by se to rozkřiklo,“ domnívá se.

Poznatky o aktuálním výskytu rysí samice na území Vysočiny nemá ani Václav Hlaváč, ředitel regionální pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na Vysočině. Podle něj se v minulosti rys na Vysočině běžně vyskytoval. V posledních letech ho zaznamenali například v lesích v okolí Javořice. „Severně od dálnice D1 prokázané informace o výskytu rysů nemáme už za posledních několik let,“ dodal.

Podle Jana Vašáka má populace rysů u nás problém s tím, že klidové zóny, které tato zvířata potřebují k životu a odchovu mláďat, se stále zmenšují. „Když rys strhne srnčí, mohl by z něj žít klidně i čtrnáct dní. Ale dřív či později ho od kořisti někdo zaplaší – ať už lidi, nebo psi,“ poznamenal.

Vše začalo během předvánoční prořezávky

Rys ostrovid patří mezi ohrožené a chráněné druhy a nesmí se lovit. Ve volné přírodě jim hrozí nebezpečí především ze strany automobilové dopravy. Jsou ale také častým cílem pytláků. U nás se populace rysů nachází především na jihu Čech.

K útěku tehdy čtyřleté rysí samičky došlo 22. prosince v odpoledních hodinách. Jednalo se o souhru nešťastných okolností v čase, kdy se dělala v okolí výběhu prořezávka náletových dřevin.

„Lekla se a zpanikařila. Šla přes plot i elektrický ohradník na strom. I když jsme jí připravili další kmen stromu tak, aby se mohla vrátit zpět do svého výběhu, zůstala v rozsoše stromu, ale pak odskočila jinou cestou pryč. Zkoušeli jsme jí nechat i otevřené dveře, kdyby se chtěla vrátit, ale nebylo to nic platné,“ popsal už dříve událost ředitel zoo.

V den útěku se mu ji podařilo ještě chvíli stopovat podle otisků tlap, které zanechala v mokrém sněhu. Pak ale stopa zmizela.

Výběh, kde uprchlá samička žila se svou matkou, čeká letos rekonstrukce. Expozice je v současnosti prázdná. Samice je nyní v zázemí zoo. Jihlavská zoo i do budoucna počítá s chovem těchto šelem.