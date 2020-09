Historicky první mládě nosála v jihlavské zoo už začíná objevovat svět

„Mládě se má čile k světu, je zvídavé a už opouští svou vnitřní ubikaci, takže jej návštěvníci zoologické zahrady mohou spatřit i ve venkovním výběhu, který začíná prozkoumávat,“ informoval mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Expozici mládě, které je zatím kojeno, obývá společně se svou matkou. Samec byl od mláděte a jeho matky oddělen a je aktuálně v zázemí zoologické zahrady.

Zoo Jihlava začala tento druh chovat v roce 2018. Prvními zvířaty byl právě tento pár. Pro něj je to první zkušenost s rodičovstvím. O to větší mají chovatelé radost, že tuto úlohu zatím pár zvládá bez problémů.

Zajímavostí je, že mládě se narodilo hned druhý den po té, co se podařilo chovatelům odchytit uprchlého nosálího samce. Ten využil díry v ochranné síti, která se nepozorovaně protrhla, a utekl z venkovního výběhu. Týden pak pobýval venku v přilehlém lesoparku Heulos a až poté se podařilo tuto zvídavou malou šelmičku úspěšně odchytit a vrátit zpět k jeho partnerce.

„Pobyt venku zvládal bez úhony. Bylo v té době teplo a měl v přírodě dostatek potravy, jako různé dozrávající ovoce či drobné ptáky,“ dodal Maláč.

Nosáli bělohubí žijí v celé Střední Americe, ale okrajově zasahují do Severní i do Jižní Ameriky. Jsou to teplomilné šelmy příbuzné mývalům severním i pandám červeným. Ti jsou v Jihlavě umístěni ve vedlejších expozicích.