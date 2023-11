Patronem jihlavských aligátorů je herec Havelka. Vážil je, měřil i krmil

Vylíhnutí kriticky ohrožených aligátorů čínských je světovým úspěchem. Mláďata jsou podle Kubičkové zatím v zázemí, protože potřebují co nejvíce klidu. Jiří Havelka tak měl jedinečnou příležitost navštívit chovatelské zákulisí Tropického pavilonu a s malými aligátory se seznámit.

Chovatelka Lubomíra Ševčíková mu představila jak mláďata, tak rodičovský pár. Nový patron pak pod jejím odborným dohledem aligátory změřil a zvážil. „Nebál se vyhrnout si rukávy a mláďata i nakrmil,“ popsala setkání šéfka marketingu zoo Simona Kubičková.

Dokonce je od sebe dokázal i rozeznat díky archům s údaji a fotkami jednotlivých mláďat. „To je Monťák, to poznám,“ řekl s úsměvem na dotaz, jestli ví, kterého z aligátorů právě zvážil.

Jiří Havelka je rodák z Jihlavy a místní zoo proto dobře zná. Ocenil ale možnost nahlédnout právě do jejího zákulisí. „Vždy, když jsem jako malej kluk chodil do jihlavské zoo, přál jsem si vstoupit do těch utajených dveří, do těch prostorů, které jsou někde za tím vším. Tam, kam se nesmí, protože my návštěvníci jsme tady proto, abychom pozorovali zvířata a chodili po určených trasách,“ prozradil Havelka.

„A teď se mi to díky naprosto jedinečnému, až aligátorsky a gladiátorsky jedinečnému úspěchu jihlavské zoo podařilo. Otevřely se mi skryté dveře a já mohl vejít do útrob zoologické zahrady. A za to všechno mohou aligátoři. Jsem nadšený patron,“ doplnil.

Z rukou ředitele zoo Jana Vašáka pak převzal certifikát o patronátu a symbolického plyšového aligátora. „Jsme moc vděční, že Jiří Havelka rozšířil řady našich patronů. Jeho přízně si vážíme i o to více, že se jedná o rodáka z Jihlavy. Spojitost s naší zoo je proto více než příhodná,“ řekl Vašák.

Patronát je symbolické gesto, kdy patron převezme ochrannou ruku nad daným druhem. „Cílem je upozornit na zranitelnost druhu, důležitost jeho ochrany a zvýšení povědomí o úloze zoologických zahrad na poli ochrany světové biodiverzity,“ dodala Kubičková.

