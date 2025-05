„Parametry pro extraligu neznám. Zimní stadion je rekonstruován v konzultaci s hokejovým klubem,“ odpověděl třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč, STAN).

Hokejovému klubu šéfuje Martin Svoboda. Po technické stránce by podle něj nákladně zrekonstruovaný stadion měl extraligové požadavky splňovat.

„Výjimkou je kapacita, která činí v extralize pět tisíc míst. Ale v současné době je pro nás téma extraligy jen zbožné přání, náročné bude už jen udržet stav první ligy. Rozhodně chceme jít směrem restartu klubu na všech úrovních. To znamená po technické, sportovní i ekonomické stránce. To jsou hlavní úkoly, které jsou před námi! Teprve potom se případně můžeme bavit o dalších věcech,“ popsal Svoboda hokejové plány.

Nový stadion bude mít podle šéfa klubu zhruba 2 700 míst k sezení. „Myslím, že toto číslo je v našich poměrech dostačující,“ doplnil. Prostor pro stojící diváky už oproti minulosti v hale nebude.

Zkusili by jednat o výjimce, nebyli by jediní

I kdyby však jednou nastal den postupu třebíčských hokejistů do extraligy, není šéf klubu skeptik. V takovém případě by zástupci Horácké Slavie jednali o výjimce. Podobně nesplňuje podmínky třeba ŠKO-ENERGO Arena v Mladé Boleslavi, která má kapacitu 4 200 míst.

„Každopádně jinak bude nový stadion v Třebíči splňovat všechno potřebné. Nicméně platí, že není stavěný primárně pro extraligu, nebo s tím, že ji chceme do dvou let. To jsou tady v kraji jiní s takovými ambicemi,“ poukázal Svoboda na jihlavskou Duklu, která začne od podzimu hrát stejnou soutěž jako Třebíč v nové aréně za zhruba dvě miliardy korun.

Kvůli azylu měl klub rekordní výdaje

Horácká Slavia odehrála uplynulou sezonu v Moravských Budějovicích. Tam začne i tu následující. Dosavadní čas v azylu byl pro hokejisty náročný. A to i finančně.

„Co se týká všech nákladů za rok 2024, dostali jsme se na rekordní číslo, kdy celkové náklady vyšly ke 46 milionům korun. To je nejvyšší částka v historii klubu. Samozřejmě to pokrýváme různými zdroji a město Třebíč je jedním z nich. Ale pomáhá dle předem schváleného rozpočtu. Nic navíc,“ popsal Martin Svoboda. Významně narostly náklady na pronájmy sportovišť a dopravu.

Podobné výdaje jako loni očekává klub i letos. „I když chceme trochu utáhnout opasky, budeme šetřit. I tak to bude mnohem víc, než když jsme byli na třebíčském zimáku,“ uzavřel šéf Horácké Slavie. Podle něj pokračuje rekonstrukce stadionu v Třebíči podle plánu. Dokončená by měla být v lednu roku 2026.