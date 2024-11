Hokejové arény rostou podle plánů, Jihlava se modlí za zimu bez sněhu

Pokud by si letos všichni, kteří mají v Jihlavě na starost stavbu Horácké multifunkční arény (HMA) za dvě miliardy korun, mohli skutečně něco přát k Vánocům, pak by to byla zima bez sněhu.

„Přesně tak, budeme si moc přát, aby nesněžilo,“ potvrzuje manažer výstavby za město a jihlavský radní David Beke (ODS).

A hned vysvětluje důvod svého přání. „Potřebujeme dodělat střechu. Když to řeknu zjednodušeně, zkusíme tam rychle naházet ocelové konstrukce a pak je v nějakém krátkém čase zakryjeme. Jsou tam totiž bárky, které podpírají jednotlivé nosníky. A ty by se měly ideálně odpojit v jeden okamžik, aby střecha dosedla ve všech částech stejně. Kdybychom ji začali zatěžovat excentricky už dopředu nebo by na ni napadl ještě sníh, mohlo by dojít k tomu, že se zdeformuje,“ zmiňuje možné komplikace.

Původně měla být nová Horácká multifunkční aréna zastřešena do konce kalendářního roku 2024, ovšem v tuto chvíli jsou odhady malinko střízlivější. Navíc jinde jsou zase stavitelé napřed, tudíž se dá pořád ještě mluvit o tom, že vše běží tak, jak má.

„Už nemám sílu dementovat zaručené zprávy“

„Termín jedeme pořád stejný, tedy konec září 2025. Jenom tam nepište, že Dukla začne hrát v nové hale hned od začátku sezony, že se to tak celou dobu plánovalo, protože to se nikdy netvrdilo,“ upozorňuje Beke.

V podstatě se dá říct, že spousta podobných fám a zaručených informací, které kolem stavby HMA postupně vznikají, mu dělají víc vrásek než samotná stavba.

Vždycky jsem hotový, když se někdo snaží najít nějaký skandál. Nebo i něco jakože skvělého. Třeba, že jsme se prý nechali inspirovat halou v Tampere. Že tudíž i střecha bude jako v Tampere, přitom tohle je úplně jiná střecha, úplně jiný stadion. David Beke jihlavský radní a manažer výstavby HMA

„Vždycky jsem úplně hotový, když se někdo snaží najít nějaký skandál. Nebo i něco jakože skvělého. Třeba to, že jsme se prý nechali inspirovat halou v Tampere. To všichni opakují pořád dokola. Že tudíž i střecha bude jako v Tampere, přitom tohle je úplně jiná střecha, úplně jiný stadion. Už nemám sílu dementovat pořád nějaké zaručené zprávy,“ krčí rameny Beke.

A ještě jedna věc jihlavskému radnímu nedávno přidělala těžkou hlavu, při stavbě arény totiž zahynul jeden z dělníků. „Pořád je to v šetření policie. My jsme samozřejmě udělali to, co jsme udělat mohli. To znamená, že jsme překontrolovali všechny postupy a předpisy. Ale zda to byla náhoda, nebo někdo něco zanedbal, to se dozvíme až z šetření policie, která k tomu nicméně žádné informace průběžně neposkytuje,“ dodává Beke.

Šéf klubu se těší na nové zázemí

V Třebíči naštěstí doposud nic podobného řešit nemuseli, jinak ale drží s Jihlavou zajedno - stavba nové hokejové haly běží ve městě podle plánů a termín dokončení by se tak s největší pravděpodobností měnit neměl. Znovu ho hokejisté zaplní nejspíš v lednu 2026.

„Vznikne vlastně celý nový stadion,“ raduje se šéf Horácké Slavie Třebíč Martin Svoboda. „Těším se na veškeré nové zázemí, počínaje ‚áčkem‘ a konče poslední hráčskou kategorií. A druhá věc je, že budeme mít konečně také zbrusu nové sportoviště v podobě posiloven a tělocvičny. To jsme doteď neměli, museli jsme pořád improvizovat,“ dodává.

Ani v Třebíči nemuseli zatím řešit žádný zásadní problém při stavbě zbrusu nového zimního stadionu. Také tady jde všechno hladce.

V podstatě celá hala, která vyjde na půl miliardy korun, bude splňovat veškeré představy klubu. Vždyť mohli jeho představitelé od začátku mluvit do každičkého detailu.

„Je to tak, všechno je podle našich požadavků a podmínek. Šité nám na míru,“ pochvaluje si Svoboda. „My tady chceme dělat hokej, proto to není žádná multifunkční aréna. Chceme vychovávat nové skvělé hokejisty a moc se na to těšíme. Hráči budou mít zázemí, které dosud neměli. Doteď se všechno lepilo v akci zet.“

Klubu se daří, mohlo by se zadařit i na kraji

Do doby, než budou moci začít využívat všechny vymoženosti ve zbrusu novém hokejovém stánku, však čeká Horáckou Slavii ještě několik měsíců dojíždění. V případě prvoligového A-týmu se jedná o cesty do Moravských Budějovic, kde se mu ovšem na začátku sezony příliš nedařilo. Jednu chvíli byl skoro na dně tabulky.

„Ale byla to jen otázka času. Týmu jsem věřil, protože kostra mužstva je dlouhodobá a nehráli jsme špatně. Jenom jsme nedávali góly, což se teď změnilo,“ chválí Svoboda aktuální osmé místo a šňůru šesti vyhraných duelů v řadě.

Výsledkově se daří, stavba stadionu šlape bez problémů... Skoro jako by Třebíč snad ani žádné přání k letošním Vánocům posílat nemusela. I když, jedno přece... Ale adresátem nebude Ježíšek, nýbrž krajský úřad Vysočiny.

„Lze předpokládat, že budeme chtít znovu otevřít otázku finanční podpory stavby stadionu ze strany Kraje Vysočina,“ prozrazuje třebíčský starosta Pavel Pacal (STAN). „Zkusíme oslovit nové vedení kraje s otázkou, jak se na podporu dívá.“ To minulé se rozhodlo přispět 60 miliony, což ale Třebíči přišlo málo, vzhledem k tomu, že Jihlava dostala na svoji novou arénu půl miliardy korun.