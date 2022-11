Zima začala, silničáře prověřil první sníh. Větším strašákem je cena nafty

O zimní údržbu silnic v kraji se starají dvě určené organizace. D1 obhospodařují tři střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) v Bernarticích, Velkém Beranově a v Domašově. Zbylou silniční síť udržuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV). Ta má svá cestmistrovství ve čtrnácti městech kraje.

„Do akce je na všech třech střediscích připraveno sedm nakladačů, 30 sypačů s radlicí, jeden šípový pluh a sedm univerzálních vozidel s různým technickým vybavením. Při případné velké sněhové nadílce mohou ke slovu přijít mohutné frézy schopné zvládnout i ty největší závěje,“ uvedl za SSÚD Martin Buček z tiskového odboru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Krajští silničáři vstupují do nové zimní sezony prakticky v totožné kondici jako před rokem. Podle ředitele krajské správy a údržby silnic Radovana Necida letos nastaly jen drobnější úpravy a změny.

„Máme dvě nová auta a díky rekonstrukci skladovací haly v Jihlavě můžeme mít o 500 tun soli víc,“ zmínil dvě novinky Necid.

Správa a údržba silnic Vysočiny disponuje 135 sypači s radlicí. V garážích má dále 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 43 nakladačů. V případě potřeby je možné nasadit i techniku od smluvních a externích partnerů. Těmi bývají obce či zemědělské a technicko-správní podniky nebo soukromníci.

Náklady na naftu stouply o desítky milionů

Na Vysočině se obě organizace starají celkem o zhruba pět tisíc kilometrů silnic. Na desetině zajišťuje údržbu ŘSD. O 93 kilometrů dálnic se starají SSÚD, o 416 kilometrů silnic první třídy KSÚSV. Tato organizace má na starost i dalších 4,5 tisíce kilometrů silnic druhé a třetí třídy.

Posypového materiálu mají silničáři až po strop. Ti krajští mají ve skladech přes 22 tisíc tun soli a solných směsí, jejich kolegové u dálnice pak disponují sedmi tisíci tun.

Po ekonomické stránce letos silničáři nejvíce bojují s cenou pohonných hmot. „Loni v lednu byla cena paliv okolo 28 korun za litr, v prosinci už zhruba 36 korun. Letos v březnu stoupla cena kvůli dopadům války na Ukrajině na 46 korun za litr,“ připomněl výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.

Podle Necida je nárůst markantní hlavně při celkových nákladech. „Zatímco dřív nás pohonné hmoty stály za sezonu 58 milionů korun, nyní se výdaje šplhají nad 80 milionů,“ dodává.

Tak výrazný nárůst ani na elektřině nebo plynu, které jsou řádově nižší, krajští silničáři nepociťují. Posypové materiály mají za nižší ceny ještě na letošní zimu nasmlouvané dlouhodobě.

První sněžení problémy nedělalo

Celá zimní údržba krajské silničáře v posledních letech vyšla v průměru na 210 milionů korun. Loňská zima tento průměr překonala jen mírně, silničáři náklady sečetli na 230 milionů. Ta letošní měla zatím pomalejší nástup, dlouho panovaly nadprůměrné teploty, a tak až do konce minulého pracovního týdne sypače nevyjely.

V pátek kolem šesté večer vyrazily poprvé. Nejdřív na Žďársku, během večera a noci se přidaly i ostatní části Vysočiny.

„V noci jich bylo venku až 113. Sněžilo, sníh se ujížděl,“ uvedl v sobotu ráno dispečer KSÚSV Jiří Hejnák. Některé kopce časně nad ránem vyjela auta jen s obtížemi, doprava ale nikde nestála. Během soboty se situace uklidnila.

Silničáři se se sypači vydávali na známé trasy. U dálničních středisek je to předem jasné, každé se stará o svůj úsek D1. „A my máme celý kraj rozdělený do 114 tras. Jen na Třebíčsku a Žďársku jsou v nich drobné úpravy,“ podotkl Necid.

Sypače musí do terénu vyrazit do třiceti minut

V případě sněžení, námrazy nebo náledí, zkrátka jakékoliv závady ve sjízdnosti, musí dle zákona do terénu na dálnicích a silnicích prvních tříd posypové vozy vyrazit do třiceti minut.

„Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající ve sjízdnosti povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací. Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování těchto závad po výjezdu mechanismů. U dálnic je to do dvou hodin, v případě silnic prvních tříd je lhůta tři hodiny,“ připomíná Martin Buček.

Důležitým prvkem systému jsou v tomto ohledu dispečerská pracoviště. Ta jsou na každém středisku. Dispečeři mají obvykle k dispozici údaje z dohledových kamer, informace ze silničních meteorologických stanic i ze snímačů umístěných přímo ve vozovkách. Součástí systému je i srážkový radar. Zároveň mohou vyhodnocovat předpovědi meteorologů.