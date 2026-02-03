Bílé stopy ve Žďárských vrších zaplnili lyžaři, bojí se však oteplení a tání

  15:52,  aktualizováno  15:52
Z nadcházející oblevy mají obavy lyžaři na Vysočině. Zatímco většina sjezdovek v kraji je bohatě zásobená umělým sněhem, ve volném terénu pokrývka příliš vysoká není. Do stop, které jsou teď k dispozici, proto zkraje února vyrazily davy běžkařů, aby si před oteplením stihli užít jízdu krajinou.
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026) | foto: Petr Lemberk

„Situace na Vysočině není ideální, připadlo do deseti centimetrů sněhu. Na mnoha místech zatím neleží dostatečná sněhová pokrývka, ale místa k lyžování zájemci určitě najdou,“ popsal David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Do ní spadá mimo jiné Žďársko, kde jsou nyní podmínky pro lyžování v kraji nejlepší.

Do Žďárských vrchů, bašty běžkařů, se o víkendu nahrnuli sportovci i rodiny s dětmi. „Museli jsme těch podmínek využít. I když občas někde vykoukne tráva nebo hlína, trasy jsou pěkné, stopy upravené. Jen těch lidí by mohlo být méně,“ podotkla v neděli rodina Špačkova z Bystřice nad Pernštejnem, kde bílá nadílka lyžování zatím nepřeje.

Na „štrúdly“ běžkařů lze narazit hlavně v nejznámějších oblastech, tedy v okolí Skleného, Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic, Rokytna či Nového Města na Moravě. Znatelně méně lidí, ale přitom kvalitní svezení, nabízí třeba trasy kolem Veselíčka, Jam, Radňovic a Slavkovic.

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy. (3. února 2026)
Žďárským se povedlo kromě areálu na Řádkově louce u Pilské nádrže upravit stopy i směrem na Polničku. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného. Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
Na své si přijdou i příznivci běžek ze Žďáru nad Sázavou. Těm tradičně slouží skiareál u Pilské nádrže; trasa byla protažena i dál směr Polnička. Lyže se dále dají „provětrat“ v okolí rybníka Velké Dářko, u Herálce či u Svratky.

Jihlavští mohou zase zamířit do komplexu Český mlýn, kde láká upravený okruh. Sázkou na jistotu je pak novoměstská Vysočina Arena, kde ještě nedávno brázdili tratě účastníci Světového poháru v biatlonu

