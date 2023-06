Plantáže zčervenaly, začíná samosběr jahod. Vyjdou levněji než v supermarketu

To pak vydají za kilogram jahod částku zhruba od 60 do 75 korun, tedy výrazně méně než v supermarketu.

„Naložím do auta babičku a kamarádky, o náklady na benzin se tedy podělíme. Na jahodovišti pak každá sbíráme podle potřeby. Někdo pár kilo do košíku – na jídlo a do koláče, já beru víc i na marmeládu a do mrazáku. Vzájemně si pomáháme, takže to je rychlá akce,“ vylíčila Petra Kuncová ze Žďáru nad Sázavou. Farmy v kraji střídá podle toho, kde mají zrovna dost zralých plodů.

Ceny za samosběr jahod* Nová Ves u Třebíče:

70 Kč/kg (trhané 130 Kč/kg) Farma Josef Čapek, Kejžlice:

75 Kč/kg (trhané připravují) Ovocná školka Malochýn, Sobíňov:

60 Kč/kg (trhané 85 Kč/kg) Farma Simandl, Jiratice:

75 Kč/kg (trhané 110 Kč/kg) Jahody Šantrůček, Česká Bělá:

60 Kč/kg (natrhané 85 Kč/kg) Farma rodiny Němcovy, Netín:

samosběry začnou pravděpodobně tento týden * vybraná jahodoviště na Vysočině

Na plantáž vždy předem volá, zda není úroda příliš „probraná“, aby nejela zbytečně. Kontakty čerpá ze serveru jahodovyweb.cz. „Když to srovnám s cenami v obchodě, dost ušetřím. A polské jahody si kupovat nechci, i když na tržnici jsou za podobnou cenu jako samosběr. Raději podpořím ovoce z naší čisté Vysočiny,“ řekla Kuncová.

Pro jahody jezdí více lidí než na pouť

Ve stáncích na jihlavském náměstí mohou zájemci pořídit polské jahody za cenu od cca 70 do 80 korun – podle jakosti. Výpěstky z jihu Moravy tam však vyjdou dráž, cena se blíží 130 korunám. Téměř 80 korun za kilo vydají za plody z Polska i zákazníci ve stánku v podchodu do atria ve Žďáře. A tyto jahody tu rozhodně ladem neleží, mezi řadou jiného zboží je volí velká část nakupujících.

Ale ani vysočinské jahodárny si na nezájem klientů stěžovat nemohou, ani přes zmíněné zvýšení cen. V sobotu začal každoroční samosběr například u České Bělé na Havlíčkobrodsku. Sladké plody tu na dvou plantážích pěstuje rodinná farma Lubomíra Šantrůčka. Během dvou až tří týdnů, kdy budou jahody k dispozici, si je přijedou natrhat tisíce lidí.

„Místní nám říkají, že na jahody sem přijíždí víc lidí než na pouť,“ směje se farmář. I letos na sběrače čekají jahody na dvou plantážích. Když na jedné bude vysbíráno, otevře farma druhou, aby další várka mohla dozrát. Majitelé farmy počítají, že by samosběr mohl trvat do začátku července.

„Všechno nám zdražilo“

V České Bělé si zájemci natrhají kilo jahod za 60 korun. Cena je jen o dvě koruny vyšší než loni. „Všechno nám zdražilo, nejvíce přípravky na ošetření rostlin. Ale chápeme, že lidé moc peněz teď nemají a přemýšlí, co koupit. Nechtěli jsme proto s cenou moc hýbat,“ vysvětlil Šantrůček.

Kdo by si nechtěl jahody sbírat sám, může na místě koupit už trhané. Jejich cena je ale o něco vyšší, kilogram vyjde na 85 korun.

Ceny zvedli i pěstitelé na plantáži u Nové Vsi u Třebíče. „Samosběr jsme zdražili o pětikorunu, na 70 korun, kilo trhaných jahod o 10 korun – nyní vyjde na 130 korun,“ popsala farmářka Ivana Vojtanová s tím, že jahody z Nové Vsi jsou v biokvalitě, pěstují se bez chemického ošetření.

Lidé tam začali přijíždět na samosběr před pár dny, musí být ale objednaní. „Zákazníky si zveme na určitou dobu, jinak by to ani nešlo. Pokud ale někdo potřebuje jen nějaké dvě tři kila do košíku, může si ráno zavolat a já mu řeknu, zda je dost zralých plodů a jestli si může přijet,“ přiblížila Vojtanová s tím, že zájem je zatím velký.

Jelikož plantáž nabízí pozdnější odrůdy, lidé se podle ní budou moci objednávat nejspíš do půlky července. Na sklizeň má farma zhruba jeden hektar plodů, celkově ale pěstitelé obdělávají dvojnásobek. „Vždy se něco osadí nově, něco zaorá a půda se pak nechá odpočinout,“ vysvětlila Vojtanová.

V nabídce bude brzy i česnek

Ze 69 na 75 korun podražily jahody z Farmy Josef Čapek v Kejžlici na Pelhřimovsku. „Stouply nám náklady na přípravky na ochranu rostlin, na hnojivo, zvedla se i cena lidské práce,“ zdůvodnil farmář Josef Čapek. Letošní jahody sklízené z 1,4 hektaru podle jeho slov vypadají zatím dobře a minimálně ještě dva týdny se o tom lidé mohou přesvědčit na vlastní oči během samosběrů.

„Máme v plánu zavést i prodej trhaných jahod, jelikož je dost zákazníků, co se na ně ptají. Snad se vše podaří rozjet tento týden,“ doufá Čapek.

Farmář zkraje července nabídne zájemcům i další plodinu pro samosběr, a to česnek. Ten pěstuje na ploše 0,6 hektaru, přičemž prodej plánuje za 110 korun za kilo. Česnek se tak přidá k cibuli, jejíž samosběr Čapek úspěšně zkoušel loni.

Včera se zájemcům o vlastní ruční sklizeň jahod otevřela i ovocná školka Malochýn u Sobíňova na Havlíčkobrodsku. Tam lze kilogram jahod pořídit za 60 korun, trhané vyjdou na 85 korun. Pravděpodobně tento týden zahájí samosběr rovněž v Netíně na Velkomeziříčsku.