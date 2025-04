Soutěž na podobu 40 metrů vysokých mostů pro VRT: rozhodne i krajinářské řešení

Architektonicko-urbanistickou soutěž SŽ vyhlásila jako anonymní, jednofázovou a otevřenou. Přihlásit se do ní tak může kdokoliv.

Zadání soutěže je rozděleno do dvou částí - projektové a ideové. Projektová část určí především konkrétní podobu mostních konstrukcí, jejich tvar, technické řešení a celkový vzhled.

„V ideové části se soutěžící zaměří na citlivé začlenění mostů do krajiny a vytvoření vizuálně výrazných staveb, které se stanou zapamatovatelnými symboly regionu,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Mosty na vysokorychlostní železnici se kvůli svým rozměrům a posazení stanou opravdu výraznými technickými stavbami, které zásadně ovlivní ráz krajiny. Viditelné budou z velké vzdálenosti i takřka všech směrů.

„Proto bude při hodnocení návrhů hrát roli také estetické a krajinářské řešení, schopnost mostů stát se přirozenou součástí okolní přírody a zároveň vytvořit silnou vizuální identitu celého území,“ podotkl ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí SŽ Jakub Bazgier.

Každý z mostů patří do jiné etapy stavby

První most bude dlouhý 535 metrů. Povede ve výšce přibližně 43 metrů nad terénem přes údolí potoka Sázavky. Překlene nejen silnici do Habrů, ale i současnou železniční trať ze Světlé nad Sázavou na Kutnou Horu.

I druhý most poblíž Světlé nad Sázavou se stane jedním z nejvyšších železničních mostů v Česku. Jen kousek od jihovýchodního okraje města převede trať přes řeku Sázavu a železnici mířící ze Světlé do Havlíčkova Brodu. Vysoký má být až 44 metrů.

Přestože oba mosty jsou v téže lokalitě, každý by se měl stavět v jiné etapě budování VRT. Most přes Sázavku náleží do VRT Střední Čechy. Tato část by se mohla začít budovat již koncem 20. let tohoto století. Oproti tomu most přes Sázavu patří do VRT Vysočina II. Tam je termín výstavby stanoven o pár let později. Kolem roku 2035 by nicméně celá trať mezi Prahou a Brnem měla být zprovozněna.

Lokalita Světlé nad Sázavou by se měla pro VRT stát významnou křižovatkou. Kolem Světlé by „supertrať“ měla projít po severní straně. Od Leštiny u Světlé bude kopírovat současnou trať. Pak projde mezi Druhanovem, Josefodolem a mezi Služátky a Přísekou. Pokračovat bude dál jižním směrem na Jihlavu.

Ze Světlé bude brána do vnitrozemí kraje

Hlavní neuralgický bod bude mít trať zhruba tři kilometry severně od světelského nádraží. U Josefodolu se z ní odpojí koleje na upravenou stávající konvenční trať. Tudy budou vlaky jezdit do stanice Světlá nad Sázavou a dále do „vnitrozemí“ kraje. A naopak, právě zde se budou napojovat ze severozápadní části Vysočiny na VRT.

„U Světlé jsme posuzovali několik variant napojení konvenční tratě na VRT. Tato nakonec zvolená bude reagovat na velké výškové rozdíly v místě, ale zároveň se vyhneme hlubokým zářezům v krajině,“ vysvětlil na loňské besedě s občany Světlé Lukáš Tittl, zástupce SŽ, který má přípravu VRT v celé republice na starosti.

Projektanti u Josefodolu přišli se zajímavým řešením, které slibuje atraktivní úsek. Těsně před obcí vyjede VRT z tunelu, aby posléze koleje zamířily na půl kilometru dlouhý most nad říčkou Sázavkou.

Odbočka na konvenční trať při tom bude od Kunemile klesat a zatáčkou kopírovat dnešní koleje pod zmíněný most. Upraveným obloukem pak vlaky přivede na světelské nádraží. To by těsně před budováním VRT mělo projít kompletní rekonstrukcí.

Nové světelské nádraží dle vizualizací Správy železnic. Nově budou položeny koleje, vzniknou klasická vyvýšená nástupiště, vyhlouben bude podchod. Úprav dozná i přednádražní prostor, kde by měl mít místo autobusový terminál. Historická výpravní hala zůstane zachována.

„Za poslední tři roky doznal projekt v úseku kolem Světlé velkých změn. Musím uznat, že pozitivních. Původně počítal se zábory velkého množství půdy, to se výrazně zlepšilo,“ konstatoval již dříve světelský starosta František Aubrecht.

Pomoci vyrovnat se s dopady tratě by mohla i architektonicky zajímavá podoba obou mostů. Tak výrazné stavby jistě budou přitahovat pozornost.

V pocitové mapě přibylo 491 příspěvků

Vysokorychlostní trať koncipovaná pro rychlost až 320 kilometrů v hodině by měla výrazně zrychlit cestování mezi Prahou a dalšími evropskými metropolemi. Konkrétně cesta z hlavního města do Brna by se měla zkrátit přibližně na jednu hodinu. Výrazně rychlejší by mělo být i spojení z Kraje Vysočina. Vedle Světlé se na Vysočině počítá i s terminály v Jihlavě-Pávově a ve Velké Bíteši.

Konkrétně v úseku Vysočina II mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší už proběhly geologické i geodetické průzkumy a měření. Momentálně SŽ pracuje na vyhodnocení takzvané pocitové mapy. Do začátku února měli lidé možnost k trase VRT podávat připomínky.

„Během necelých dvou měsíců jsme obdrželi 491 komentovaných příspěvků, které nám pomohou lépe pochopit okolí plánované trasy a zajistit její citlivé začlenění do krajiny. Všechny podněty nyní důkladně vyhodnotíme a promítneme do podrobné projektové dokumentace,“ oznámil Dušan Gavenda.