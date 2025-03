Lokálku u Nového Města uzavřely opravy. V plánu je i rozsáhlá modernizace

„Na trati mezi Tišnovem a Žďárem nad Sázavou přes Nové Město na Moravě probíhají každoročně práce na jednotlivých mezistaničních úsecích. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost a zajistit provozuschopnost této železniční dopravní cesty,“ informoval za investora Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

Ve zmíněném úseku mezi Novým Městem a Bystřicí se opravy teď na jaře dočkají přejezdové konstrukce hned na třech místech - poblíž zastávky Rovné-Divišov, dále nedaleko Rozsoch a poté přímo v obci Rozsochy na Bystřicku. V případě zastávky Rovné-Divišov navíc v současné době finišuje modernizace tamního nástupiště.

Obnovou v uzavřené části trati projde rovněž šest propustků i samotné koleje. „Celkové náklady na práce prováděné v rámci této výluky činí přibližně 50 milionů korun,“ vyčíslil Gavenda.

Na letošek plánuje Správa železnic i výměnu zabezpečovacího zařízení v Novém Městě na Moravě. „Stavba si v této stanici vyžádá pouze krátkodobá omezení dopravy. Její dokončení je plánováno na konec letošního roku,“ zmínil mluvčí.

S další výlukou se pak cestující setkají na jednokolejce již letos na podzim, konkrétně od 29. září do 23. října. Údržba a opravy, jaké jsou nyní v plném proudu mezi Novým Městem a Bystřicí, se ale v tomto případě posunou do úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem.

V plánu je elektrizace i zavedení ETCS

Ani do budoucna by však regionální trasa ze Žďáru do Tišnova neměla rozhodně stát stranou zájmu Správy železnic. Státní organizace tam počítá s dalšími, a to i rozsáhlejšími úpravami a investicemi. „Aktuálně se na této trati také připravuje zavedení evropského zabezpečovače ETCS s předpokladem dokončení do roku 2028. Ve střednědobém horizontu se pak počítá i s elektrizací celé trati,“ doplnil Gavenda.

Investice do oprav a modernizace železniční trasy vítají v Novém Městě na Moravě. „Pro nás je to velmi důležitá a klíčová trať. A kdyby došlo v budoucnu i k jejímu posílení a elektrifikaci, tak by to bylo samozřejmě skvělé,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

Při přípravě této stavby ale radnice zároveň chce prosazovat i některé své záměry a návrhy na změny. „Přímo ve městě bychom uvítali například rekonstrukci a rozšíření železničního viaduktu,“ zmínil starosta.

Trať je podle jeho slov místními lidmi hodně využívaná, stejně tak i turisty a dalšími návštěvníky města. „Je ale pravda, že asi nejvíce lidé cestují v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Tam je přece jenom železnice vybudovaná pro cestující více přívětivě – zastávky jsou tam na vhodnějších místech, nejsou tak daleko od obcí, jako je tomu právě na trase mezi Novým Městem a Bystřicí,“ dodal Šmarda.

Lokálka je oblíbená i u cyklistů

Jakákoliv zlepšení uvedeného železničního tahu vnímá velmi pozitivně rovněž vedení Bystřice nad Pernštejnem. „Je to jedna z hlavních dopravních tepen na Žďár i na Tišnov. I když z hlediska nákladní dopravy už dnes její význam tak velký není, z pohledu osobní přepravy jsou spoje stále dost vytížené. Teď nám tady dokonce jezdí i nové, modernější vlaky, což jsem už měl možnost osobně vyzkoušet, a je to opravdu velmi příjemné svezení,“ zhodnotil bystřický místostarosta Emil Ondra.

Vlakové spojení nevyužívají obyvatelé „pouze“ pro cesty za prací nebo do škol, ale velké oblibě se dle Ondry těší například i u cyklistů. „Ti hodně jezdí třeba na singletracky do Nového Města na Moravě,“ podotkl místostarosta. Někteří se zase svezou i s kolem vlakem z Tišnova do Bystřice a odtud se pak přívětivou, mírně klesající trasou vracejí do Tišnova zpět.