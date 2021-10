Brod se těší na nové vlaky, stát hledá provozovatele rychlíků přes Vysočinu

Vlaky, které momentálně na těchto linkách přes Vysočinu jezdí, připomínají spíše 80. léta minulého století. I když České dráhy mnohé vagony nechaly alespoň částečně modernizovat, rozhodně se nejedná o jejich výkladní skříň. Kvalitou vozů jsou tyto linky jedny z vůbec nejhorších v České republice.

Neutěšený vozový park vnímá i havlíčkobrodská radnice. „Prostor pro zlepšení kvality rychlíkových souprav tu zcela jistě je,“ říká diplomaticky starosta Jan Tecl.



Moderátorka Tereza Stýblová jezdí rychlíkem z Havlíčkova Brodu do Prahy a zpět pravidelně několikrát týdně už mnoho let. „Protože do jiného vlaku nastoupím výjimečně, přijde mi ‚normální‘ cestovat ve vagonech starých víc jak čtyřicet let,“ říká s ironií.

„V létě se občas přilepíte ke kožence, na WC smíte jen za jízdy, a pokud to není neodkladné, raději si odskočíte později a jinde,“ popisuje. „Když mám možnost projet se rychlíkem na jiné trase, mívám pocit, že jsem na jiné planetě. Pohodlí, ticho, klimatizace…,“ dodává.

Minimálně 200 cestujících, ve špičce až 500

Místní jsou proto rádi, že chce ministerstvo dopravy tento stav změnit. Poprvé vyhlásilo nabídkové řízení, v němž po zájemcích chce i nové soupravy. Zájemcům také dává čas na jejich pořízení. Uzávěrka soutěže je před koncem dubna příštího roku s tím, že vybraný dopravce by na trať vyjel od roku 2025.



Dopravce by pak zajišťoval rychlíkové spojení na trase z Prahy přes Kolín, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou do Brna. A zároveň by provozoval vlaky na trati z Prahy přes Kolín a Havlíčkův Brod do Jihlavy.

V dokumentech zveřejněných na profilu zadavatele ministerstvo velice obsáhle a přesně popisuje, jak by nové soupravy měly vypadat a co by měly umožňovat. Základem je kapacita minimálně 200 cestujících. Tu by mělo být možné ve špičkách rozšířit o dalších až 300 míst.

Standardem ve vybavení klimatizovaných vozů by měl být informační systém, elektrické zásuvky a bezdrátová wi-fi síť i posílený příjem mobilního signálu. V soupravě by rovněž mělo být možné koupit základní občerstvení, a to buď v automatu, nebo v bufetovém oddílu.

Jako pendolino či Leo Express

Nové rychlíky by zároveň měly zvládnout maximální rychlost alespoň 200 kilometrů v hodině, i když na Vysočině se k ní ani zdaleka nepřiblíží. „Mají být připravené a schopné využít do budoucna část vysokorychlostní trasy mezi Prahou a Kolínem,“ uvedl úřadující ministr dopravy Karel Havlíček.

Vagony soupravy mají mít z každé strany alespoň jedny dveře, které umožní snadnější nízkopodlažní nástup. To je vhodné například pro maminky s kočárky nebo starší či hůře pohyblivé cestující.

Jistou perličkou jsou sčítací rámy ve dveřích, které automaticky zjistí počet nastupujících a vystupujících.

Podle podmínek soutěže by nové vlaky měly být koncipované jinak než ty současné. Mělo by se jednat o soupravy, které nebudou mít klasickou lokomotivu. Poháněcí vůz by měl být integrovanou součástí soupravy a měl by být vpředu a vzadu tak, aby v konečných stanicích byl umožněn obrat vlaku bez nutnosti lokomotivou soupravu objíždět. Podobně dnes funguje třeba pendolino, jednotky využívané dopravcem Leo Express či moderní motorové vozy na regionálních tratích.

Pro lidi je zásadní kvalita služeb, říká starosta

Takových souprav by měl mít uchazeč o zakázku hned deset. Devět by nasazoval do denního provozu, jedna by byla záložní a byla by používána v případě poruchy, servisu, či třeba nehody některé ze zbývajících.

„Jestliže přes Vysočinu skutečně začnou jezdit novější, modernější a rychlejší soupravy, bude to pro všechny cestující jen velké plus. Je jedno, kdo bude dopravu zajišťovat, u cestujících bude rozhodovat úroveň a kvalita služeb,“ řekl starosta Tecl.



Ministerstvo dopravy slibuje i úpravu provozního konceptu. „Každých 120 minut pojede přímý vlak Praha – Havlíčkův Brod – Brno a každých 120 minut přímý vlak Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava. V opačném směru bude symetrické řešení,“ přiblížil mluvčí ministerstva František Jemelka.



Tím podle něj dojde k výraznému zlepšení spojení do Jihlavy. Zároveň dojde ke zpravidelnění nabídky spojů a jejich navázání na dopravní koncept Kraje Vysočina. Podle sdělení ministerstva s ním bylo vedení vlaků dopředu projednáno.

Smlouva na patnáct let

Smlouva s vítězem nabídkového řízení by měla být uzavřena na dobu patnácti let. „Takto dlouhá doba je odůvodněna tím, že dojde k pořízení vozidel, která mají velmi dlouhou odpisovou dobu. Smlouva zároveň stanoví požadavek na převod vozidel na dalšího dopravce,“ zdůvodnil Jemelka.

Ve vlaku by měl být přítomen průvodčí schopný nejen kontrolovat, ale i prodávat jízdenky a podat cestujícím informace o železničním spojení. Povinně má být v soupravě uznáván systém jednotného tarifu, mezinárodní jízdní doklady podle tarifu TCV a jízdní doklady územně příslušných regionálních integrovaných dopravních systémů. Spoj na trase projíždí několika takovými regiony.

„Zkušenosti s postupnou liberalizací železniční dopravy ukazují, že je výhodná nejen pro objednatele, tedy stát nebo kraje, ale i pro cestující. Díky novým smlouvám, které byly uzavírány na základě porovnávání nabídek více dopravců, se ušetřilo již přes 300 milionů korun. Soukromí dopravci doposud získali celkem sedm linek, České dráhy nadále zajišťují drtivou většinu linek dálkové dopravy,“ poznamenal ministr Havlíček.

K liberalizaci železniční dopravy zavazuje evropské právo, takzvaný IV. železniční balíček. Smlouvy po roce 2023 musí být podle něj uzavírány primárně na základě nabídkových řízení a po roce 2033 musí všechny linky provozovat vítězové řádných tendrů.