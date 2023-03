Ždírec vymění starší výbojky za LED světla, slibuje si značnou úsporu

Veřejné osvětlení by mělo být postupně vyměněno v celém městě a všech jeho místních částech. V první polovině letošního roku se odehraje první etapa. Týkat se bude centrální části města a osady Stružinec. V součtu má jít o 307 svítidel.

Nová světla budou stmívací a tak také budou sloužit. Ždírecká radnice už ví, jak je nastaví. Na hlavních ulicích budou na sto procent svítit do 21 hodin, od té doby do pěti hodin ráno pak na 60 procent. Ve vedlejších budou na 60 procent nastavena v době od 21 hodin do půlnoci a v časech od 4 do 6 hodin. Mezi půlnocí a čtvrtou ráno mají svítit jen na 40 procent.

Od novinky si vedení města slibuje razantní úsporu. „Roční náklady na elektrickou energii veřejného osvětlení ve Ždírci a Stružinci jsou nyní téměř 600 tisíc korun. Vypočítaná úspora po modernizaci činí 73 procent. Za energii pro osvětlení těchto částí bychom měli platit 142 tisíc,“ uvedl starosta Bohumír Nikl.

Na výměnu veřejného osvětlení město vypsalo výběrové řízení. Ze dvou uchazečů vybralo levnější firmu, ta slíbila práce provést za necelých 3,9 milionu korun včetně daně.

Ždírci významně pomůže dotace ministerstva průmyslu a obchodu, která uhradí tři čtvrtiny nákladů. Výměna svítidel má být hotová do konce června.