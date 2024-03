Šifrovací hra ve Žďáře táhne. Pod kotlem zatopí týmy z Česka i Slovenska

Za přípravou akce, jež loni přilákala více než tři desítky týmů ze všech koutů republiky, stojí znovu organizátoři ze žďárského volnočasového a turistického oddílu Duha AZ. Závod je určen pro všechny milovníky hádanek, šifer a rébusů, jimž ale není zároveň cizí pohyb v terénu.

„První ročník jsme byli příjemně překvapeni množstvím lidí, které naše akce zaujala. Nejen z nejbližšího okolí, ale v podstatě z celého Česka i ze Slovenska. I přes prvotní nervozitu se nakonec vše povedlo a všichni účastníci se pak večer sešli, aby probrali pocity ze ‚šifrovačky‘ nad uleželým gulášem. Proto jsme ani letos neváhali a pustili se do plánování druhého ročníku,“ přiblížil za organizační tým David Novotný.

Nejen on, ale i další pořadatelé z Duhy měli šifrovací hry a rébusy velmi rádi již v dětství. „Zůstalo nám to až do dospělosti, kdy je už jako vedoucí zařazujeme do programů pro nynější členy oddílu, a také se dál i sami s oblibou účastníme různých šifrovacích závodů,“ vylíčil Novotný.

Šifrovačka v rodném městě

Se svojí vášní však nejsou tito nadšenci zdaleka jediní - v tuzemsku podle něj funguje velká šifrovací komunita. „Mrzelo nás tedy, že se zrovna v našem rodném Žďáře žádná taková šifrovačka nekoná. Proto jsme se rozhodli chopit iniciativy, dát dohromady tým šikovných lidí a zorganizovat právě akci Pod kotlem, první šifrovací hru po Žďáře a nejbližším okolí,“ shrnul Novotný, s nímž se na pořádání letošního ročníku podílejí například ještě Jonáš Rosecký, Martin Kadlec či Petr Glajc.

Zatím mají nahlášeno kolem 160 lidí z více než čtyř desítek týmů, přičemž opět nechybějí účastníci z celé republiky i ze Slovenska. Do závodu, který se koná v sobotu 23. března od 13 hodin, se lze zaregistrovat ještě do této neděle.

A oč vlastně v klání jde? Úkolem maximálně pětičlenných týmů, kde alespoň jeden člověk musí být starší osmnácti let, je co nejrychleji projít předem neznámou trasu. „Na ní se vyskytují různé šifry, logické hádanky a rébusy, jejichž tajenka vždy odkryje nebo napoví další etapu trasy. Nejde tedy ani tolik o fyzickou zdatnost, i když se během hry účastníci také trochu projdou, jako spíš o schopnost analyzovat šifru, co nejrychleji ji vyluštit, správně interpretovat tajenku a přesunout se na další stanoviště,“ objasnili pořadatelé.

Loni byly podle jejich slov některé skupiny velmi výkonné a překvapily zvláště svojí rychlostí. „Naváželi jsme šifry postupně autem, ale i tak jsme některým stačili jen tak tak,“ zavzpomínal Novotný.

Zájemci, kteří by se chtěli do závodu Pod kotlem zapojit, zjistí bližší informace o způsobu přihlášení, místě startu, průběhu hry, pravidlech či potřebném vybavení na webu podkotlem.cz. Tam jsou k dispozici i ukázky šifer, takže si je možné ještě před „ostrou“ akcí vyzkoušet, jak na tom kdo s luštěním je.