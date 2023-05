Pátým partnerem Žďáru se stane Lešno, podrobně ho představí Polské dny

„U této příležitosti jsme také rozhodli o vzniku nové tradice. Rádi bychom každý rok uspořádali sérii kulturně společenských akcí, jejichž prostřednictvím by bylo vždy jedno z našich partnerských měst představeno, a to včetně země jako takové. Tento rok začneme právě Lešnem a Polskem,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že název letošního projektu zní Polský rok ve žďárské kultuře.

Zájemci budou mít hned několik příležitostí, jak se s novým partnerem města seznámit. Přímo během Dne Žďáru a muzejní noci vystoupí například dvě polské hudební skupiny – Arabeska z Lešna a jazzová kapela Główny Zawór.

Exkurzi do výtvarné sféry zase nabídne chystaný street art festival, jenž se ve Žďáře uskuteční od 19. do 25. června. Jedna z jeho účastnic bude totiž polská výtvarnice, která by měla svojí tvorbou, při níž nepoužívá spreje, ale klasické barvy, zkrášlit objekt Active – středisko volného času v Horní ulici.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci dobrého jídla. „V rámci naší zářijové akce Futrování na Farských, kde lze ochutnat různé zajímavé pokrmy z mezinárodní kuchyně, nebude pro letošek chybět polský kuchař. Ten nabídne návštěvníkům tradiční polská jídla, jako jsou například pirohy,“ popsal Mrkos. Mnohé pokrmy budou navíc chystány přímo na místě před zraky příchozích, aby viděli postup jejich přípravy.

Ve Žďáře se setkají i vědecké společnosti

Faktické údaje o Polsku i městě Lešno – od historie přes informace o památkách až po přírodní krásy – se zájemci budou během roku dozvídat ze stránek radničního zpravodaje. Informační panely s těmito údaji budou nainstalovány rovněž v Knihovně Matěje Josefa Sychry a ve žďárském městském divadle.

Akce spojené s novým partnerským městem nakonec přesáhnou i do roku příštího. „V roce 2024 se uskuteční velké setkání česko-polské vědecké společnosti, kdy by se mělo do Žďáru sjet zhruba 150 českých a polských vědců. Jelikož jde o celovíkendový kongres, jeho uspořádání ještě letos by bylo z důvodu ubytovacích kapacit organizačně už dost složité,“ vysvětlil starosta přesah projektu do nadcházejícího roku. Obecně by totiž už měl rok 2024 patřit dalšímu partnerskému městu – pravděpodobně půjde o francouzský Cairanne.

Přeshraniční spolupráce tohoto druhu může být dle vedení Žďáru pro město velkým přínosem. „Naším cílem je, aby docházelo k různým výměnným pobytům žáků škol, dále i k propojení v oblasti kultury, sportu a podobně,“ vyjádřil se Mrkos.

Polsko bylo jakožto pátý partner zvoleno díky již „rozjeté“ spolupráci Lešna se Základní školou Švermova, odkud se postupně rozšířila také na úroveň radnic.

„Myslím si, že Polsko, ačkoliv je to náš severní soused, je ze strany Čechů ještě poměrně málo objevené. Přitom se jedná o zemi, která má rozhodně co nabídnout – ať již z pohledu přírodních zajímavostí, či památek a kultury celkově,“ dodal starosta.