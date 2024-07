Zlatonka, camrál a potlouky. Při zápasech ve famfrpálu nesmí chybět ani košťata

Skvělé hřiště i publikum. Žďáru famfrpál sluší Klání ve famfrpálu se nekoná ve Žďáře nad Sázavou poprvé – už loni na podzim se tam v tomto kolektivním sportu odehrálo mistrovství České republiky. „Byla zde dobrá kvalita hřiště, komunikace se zapojenými lidmi a také skvělé publikum. Podívat se přišlo opravdu hodně fanoušků, což není rozhodně samozřejmost. Na některých akcích se sotva zastaví kolemjdoucí,“ pochvaluje si prezident České asociace famfrpálu (ČAF) Viktor Vrba. Že by se mohlo město, těžící také ze svojí polohy uprostřed republiky, stát pravidelným dějištěm famfrpálových soutěží, doufá také Radim Technik, ředitel příspěvkové organizace Sportis, která zajišťuje pro ČAF sportoviště. „Malou kopanou má kdekdo, ale famfrpál, to je opravdu taková specialita,“ usmívá se Technik s tím, že zápasy v tomto netradičním sportu jsou také pro veřejnost příjemným zpestřením. Se Žďárem pojí famfrpál také jméno Tomáše Dobřichovského, který pochází právě z tohoto města a famfrpálu se věnuje již více než dva roky. Také on se bude víkendového turnaje účastnit, a to jako brankář týmu Brno Banshees. „Na hraní na domácí půdě se samozřejmě moc těším. Loni se na mistrovství přišlo podívat poměrně dost fanoušků, tak doufám, že letos to bude minimálně podobné,“ říká Dobřichovský. (ned)