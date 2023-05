Řidiči ve Žďáře půl roku neprojedou Strojírenskou ulicí, začne oprava mostu

„Rekonstrukce Vysocké ulice, která se měla uskutečnit letos, je přesunutá na příští rok. Abychom nezaháleli, rozhodli jsme se zrekonstruovat most ve Strojírenské ulici. Konkrétně část od odbočky k Penny Marketu po napojení cyklostezky od Modrého hřiště,“ oznámil místostarosta Jaroslav Hedvičák (ANO).

Výběrové řízení má uzávěrku k podání nabídek 17. května. „Podle projektanta budou náklady cca 11 milionů bez daně,“ doplnil Hedvičák. Jde o kompletní rekonstrukci mostu včetně nového povrchu.

Vedení města předběžně počítá s tím, že práce začnou v červnu. „Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být hotovo do konce listopadu. Chceme to zvládnout během tohoto roku,“ upřesnil Hedvičák. Podle vedení města si práce vyžádají úplnou uzavírku, pro pěší se počítá s umístěním provizorní lávky přes řeku.

Větší adrenalin než singltreky pro bikery

Město vylepšuje Strojírenskou ulici po jednotlivých etapách už několik let. Frekventovaná místní komunikace, po níž se jezdí k úřadu práce, okresnímu soudu či finančnímu úřadu, hypermarketu Albert nebo k největší firmě Žďas, je zrekonstruovaná ve směru od kruhové křižovatky U Ivana až po odbočku k Penny Marketu.

Strojírenská však není jedinou místní komunikací, která vyžaduje opravy. Řidiči během zimy museli kličkovat mezi výtluky v Okružní či Revoluční, jen těžko se dalo vyhnout dírám v Nové ulici, na kruhovém objezdu u Kauflandu nebo na „minikruháči“ pod sídlištěm Vysočany.

„Velká část silnic, které má na starosti město, je těžko průjezdná autem v jednom pruhu. Na některých komunikacích je projížďka větší adrenalin než singltreky pro bikery v Novém Městě na Moravě. Například Vysocká je zakončená už čtvrtý rok provizorní okružní křižovatkou,“ poukazuje za nespokojené řidiče Petr Šuhaj.

Speciální pozornost si žádá Studentská ulice. Zatímco prvních sto metrů od křižovatky po Lidl už je díky vybudování autobusových zastávek v roce 2020 hotových, zbylá část po provizorní minikruháč už několik let volá po rekonstrukci.

Přednost dostala Vodárenská

Vedení města opakovaně zmínilo, že s rekonstrukcí Studentské počítá až po dostavbě sportovní haly u průmyslové školy. Jenže přípravy haly s podílem města nabraly zpoždění a protáhla se i její výstavba, otevřít se má až v červnu.

A má to ještě jeden háček. „Dostavuje se hala, v druhé polovině roku bychom měli zahájit práce ve Vodárenské ulici. Na ni bychom pak navázali zbytkem Studentské, která je, souhlasím, v žalostném stavu. Zatím se látají největší výmoly,“ reagoval na dotaz ke stavu silnic starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město).

„Ve Vodárenské ulici budeme dělat povrch komunikace, cyklochodník, opěrné zdi, odvod dešťové vody i veřejnou zeleň. Komunikace se napojí na hotovou část Svazu vodovodů a kanalizací,“ upřesnila mluvčí radnice Blanka Sobolová. Město plánuje vybudování propojky mezi Wonkovou a Neumannovou ulicí a napojení právě na Vodárenskou.

Opravy místních komunikací zajišťují Technické služby firmy Satt. Na starosti mají mimo jiné bezmála 80 kilometrů silnic a komunikací.

„Satt postupně vykonává opravy povrchů po zimě, která sice byla mírná, ale nepříznivá v kolísání teplot. Následky jsou vidět,“ poznamenal místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL). V uplynulých týdnech už stihli pracovníci většinu nebezpečných děr zalepit.

Podle mluvčí město pracuje s pasportem komunikací. „Ale rozsahy a množství oprav jsou i otázkou financí,“ uvedla Blanka Sobolová.