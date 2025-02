Rok plný uzavírek: ve Žďáře nad Sázavou opraví i hlavní tah na Havlíčkův Brod

Na silnici I/19, po níž podle posledního sčítání projede kolem devíti tisíc aut denně, se už rušný provoz notně podepsal. Komunikaci dávají zabrat hlavně nákladní vozy a kamiony, které tam tvoří zhruba třináct procent dopravy.

„Diagnostický průzkum ukázal, že vozovka již vykazuje řadu vad. Jedná se o množství podélných i síťových trhlin, o vyjeté koleje a lokálně hrboly. Prokázána byla i hloubková koroze. Proto bylo rozhodnuto o řešení formou plošné opravy,“ popsal za investora Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Vybrané opravy silnic ve Žďáře pro rok 2025 Ulice Vysocká (II/353)

Akce za více než 100 milionů korun, na níž se podílí kromě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a města i Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, začne na jaře a protáhne se na dvě stavební sezony. Řidiče čekají úplné uzavírky a objížďky. Kromě rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky se počítá například s novými chodníky, osvětlením či zelení. Propojka ulic Jihlavská a Brněnská

Stavba v režii ŘSD za zhruba 113 milionů korun začala už loni. Provoz je tam řízen semafory. Akce má být hotová v létě 2025; šoféři by novou přeložku silnice I/37 mohli otestovat v červenci. Zatímco propojka bude hotová zřejmě už na jaře, práce na samotných okružních křižovatkách – zcela nové v Jihlavské ulici (silnice II/353) a upravené v ulici Brněnská mají přijít na řadu až v závěru akce. Ulice Žižkova a Brodská (I/19)

Oprava průtahu městem ve směru na Havlíčkův Brod se týká 1,3 kilometru dlouhé části – od křižovatky se silnicí I/37 u Domu kultury až po železniční most u Hamrů nad Sázavou. Rekonstrukce za zhruba 24,4 milionu má trvat nejdéle 100 dní. Forma omezení ještě není definitivně známa, ale pravděpodobně půjde o převážně kyvadlový provoz. Žďár nad Sázavou – Stržanov, výpadovka na Pardubice (I/37)

Rekonstrukce za více než pět milionů čeká 1,7 kilometru dlouhý úsek, rozdělený do dvou částí – mezi čerpací stanicí Unicorn na výjezdu z města a začátkem Stržanova a poté těsně za Stržanovem směr obec Škrdlovice v délce 600 metrů. Zahájení se předpokládá v prvním pololetí. Doprava bude řízena kyvadlově, omezení potrvá zhruba tři týdny. Neumannova ulice, rekonstrukce sítí a budování cyklochodníku

Stavba přinese jen částečné omezení, provoz v ulici bude pravděpodobně řízen semafory. Zahájení je v plánu v první polovině roku.

V plánu je podle něj rekonstrukce povrchů a následně také obnova dopravního značení. Tyto práce zasáhnou přibližně 1,3 kilometru dlouhý úsek „devatenáctky“. Začínat bude už na hlavní křižovatce se silnicí I/37 u Domu kultury a končit u železničního mostu na výpadovce na Hamry nad Sázavou. ŘSD teď vybere ve veřejné soutěži dodavatele, který stavební akci za zhruba 24,4 milionu korun provede. Firmy mohou nabídky podávat do 13. února.

Sto dní omezený režim

Řidiče ale především zajímá, jaká omezení a uzavírky oprava frekventované komunikace skrze sídliště Stalingrad přinese. To však zatím ještě jasné není. „Toto bude předmětem jednání s vybraným zhotovitelem a následně také uzavírkové komise. Naší snahou ovšem bude, aby stavební akce dopravu ve městě omezila v co nejmenší míře,“ vyjádřil se Veselý. Loni na podzim, kdy již byl tento záměr avizován, však ŘSD hovořilo o rozdělení reý konstrukce do celkem pěti úseků se začátkem prací v létě. „Z toho čtyři etapy se budou dělat po polovinách, poslední část k mostu je na úplnou uzavírku,“ uvedl pro MF DNES loni v říjnu Veselý.

Na průtahu Žďárem by měli stavebníci pracovat něco přes tři měsíce; v projektu je maximální doba pro uvedení opraveného úseku do provozu stanovena na sto kalendářních dnů.

K rekonstrukci vozovky v režii ŘSD se připojí se svými pracemi také město, které má v Brodské ulici nebo v její těsné blízkosti naplánováno hned několik investic. Souběh projektů má zamezit tomu, aby se v lokalitě během krátké doby zbytečně kopalo vícekrát.

Nejzásadnější změnou jak pro motoristy, tak i pro chodce bude proměna problematické křižovatky ulic Brodská a Revoluční v centru Stalingradu. Dojde k jejímu osazení světelnou signalizací, na což má radnice aktuálně v rozpočtu vyhrazeny dva miliony korun.

„Semafory ostatně na této křižovatce bývaly už v osmdesátých letech, není to tedy úplná novinka,“ okomentoval nedávno žďárský starosta Martin Mrkos.

Přibude i nové parkoviště

Podle toho, jaký vliv na dopravu nová světla budou nakonec mít, přistoupí radnice pravděpodobně i k zavedení „klidových“ školních ulic u dvou blízkých základních škol. O těch se hovoří již léta.

Město v téže lokalitě vybuduje rovněž čtyři nové zastávkové zálivy pro bezpečné zastavování autobusů, které už tak bude odpovídat stanoveným normám.

„Součástí dále bude rekonstrukce povrchů chodníků, přechody pro chodce nebo nové parkoviště na Revoluční ulici, které má nahradit dnes naprosto nevhodné parkování u autobusové zastávky na ulici Brodská směrem k Hamrům nad Sázavou,“ přiblížil další záměry žďárské radnice, které mají přesah až do toku 2026, Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic.

Město navíc podle jeho slov svoji projektovou dokumentaci nekoordinuje „pouze“ se záměrem ŘSD, ale také s rekonstrukcí vodovodu, kterou v oblasti připravuje Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.