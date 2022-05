Rodina Kinských otevřela zahrady žďárského zámku a nabídla zrcadlení

Ústředním motivem letos bylo zrcadlení, které je jedním z hlavních barokních principů. Mistrně ho využíval i architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který se podílel na přestavbě areálu kláštera - nynějšího zámku a baziliky. Především je však autorem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jenž se už po tři staletí odráží na hladině Konventského rybníka.

„Náš tým celý rok pracuje, abyste měli kde trávit čas, užívat genia loci areálu, jeho klid, filozofii a osm století kreativity,“ vyzdvihla při zahájení spolumajitelka zámku Marie Kinsky roli zaměstnanců i fakt, že celý areál začali budovat mniši cisterciáci už v polovině 13. století. Pak otočila klíčem, otevřela bránu a první návštěvníky podle tradice, kterou založila její tchyně Thamara Kinsky, areálem provedla.

Při dvoudenním programu mohli návštěvníci obdivovat například květinové instalace Evy Černé nebo zrcadlové instalace Chvění prostoru Richarda Loskota a Magdaleny Jetelové.

„Je to naše společná věc, krásně zapadla ke vstupu do zámečku, odráží atmosféru a energii. Má spojitost s hudbou, prostorem a časem, obraz se neustále proměňuje,“ popsal Richard Loskot.

Velký zájem a zvědavost budila právě obří zrcadlová fólie umístěná před vchodem do letní prelatury neboli zámečku, kterou rozechvívaly vibrace podle tónů hudby. Objekty před zrcadlem tak v čase měnily svoji podobu.

Co v zahradách kvete a odkvete

Zahrady Kinských se každý rok mění, hodně totiž záleží na tom, jaké je na jaře počasí a co do konce května v termínu otevření stačí rozkvést či odkvést. „Ať to jsou pivoňky nebo šeříky, je trošku těžké dosáhnout toho, aby kvetly přímo v ten den,“ posteskla si Marie Kinsky.

Rodina Kinských tradici otevřených zahrad založila v roce 2010, letošní ročník byl součástí celoročních oslav Santini 300 pořádaných městem, farností i zámkem k velkému výročí posvěcení zelenohorského kostela v roce 1722.

Díky obřímu krasohledu umístěnému na trávníku poblíž zámečku a nastavenému na Zelenou horu měli návštěvníci možnost vidět světoznámou stavbu ve fantaskní perspektivě.

Rodina Kinských získala žďárský zámek a rozsáhlé lesy a množství rybníků v okolí v restituci po sametové revoluci, od té doby jej postupně opravuje a vylepšuje.