Žďárský Tokoz vymyslel bezpečnostní zámek, jenž odolá zlodějům i hackerům

Tokoz Žďár nad Sázavou Firmu založil v roce 1920 pražský železář Jaroslav Rousek. Ve Žďáře vyráběl visací a nábytkové zámky, kouřovody a další kovové zboží. Když firmu o deset let později převzal synovec Josef Rousek, přibyla výroba rybářských potřeb.

Po znárodnění komunisty se název změnil na Tokoz (Továrna na kovové zboží). Od roku 1992 je ředitelem Vladimír Chládek, jenž o šest let později s dalším společníkem podnik zprivatizoval. Jde o rodinnou firmu s českým kapitálem.

Kromě visacích zámků se podnik zaměřuje na kování a zámkové vložky pro domácnosti i průmyslové firmy. Součástí výroby jsou také průmyslové díly na zakázku a do automotive průmyslu.

Mechanická i mechatronická zámková vložka TOKOZ PRO pracuje na principu lamelových stavítek a je chráněna mezinárodními patenty. Díky chybějícím pružinkovým částem, které se nacházejí v běžných cylindrických vložkách, je zámek extrémně odolný vůči náročným klimatickým podmínkám.

Tokoz pracuje na dalším vývoji a posunu mechatroniky a do budoucna plánuje kromě technologického vývoje i užší zaměření na specializované a atypické uzamykací systémy.