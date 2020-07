Zámeček spisovatele Reynka je stále na prodej, čeká se na příjezd Babiše

„Pořád se to řeší, zájem o petrkovský zámeček stále máme, platí i stejné podmínky, o nichž už jsme mluvili. Nyní se s panem premiérem domlouváme na termínu prohlídky, které by se měl s panem ministrem kultury zúčastnit zřejmě do konce tohoto měsíce,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Pokud by stát Reynkovu usedlost poblíž Havlíčkova Brodu koupil, podle dosavadních úvah by ji pak mohl jako kulturní instituci provozovat Památník národního písemnictví.

Zámeček prodávají Reynkovi vnuci, Michal a Veronika Reynkovi. Jak prodávající, tak zprostředkující realitní kancelář M&M Reality Holding se však nyní nechtějí k prodeji vyjadřovat.

„Jednáme o prodeji, máme zájemce, je to zatím otevřené. Raději bych se nyní o tom konkrétně nebavila, během července by se to teoreticky mohlo někam posunout,“ řekla Veronika Reynková.



„Domluvili jsme se, že k tomu teď nebudeme dávat žádné stanovisko, jednání probíhají. Dál se k tomu nemohu vyjadřovat, abychom ani jednu ze stran nepoškodili. O informace si zavolejte v polovině srpna,“ pravil agent realitní kanceláře M&M Reality Holding Kamil Benc.

Na aktuální situaci zareagovala galerie výstavou

Podle dosud zveřejněných informací sourozenci Reynkovi zámeček nabídli na prodej za 21 milionů korun. Zájemců se přihlásily nejméně dvě desítky.

Petrkovskému zámečku, kde žil stále kultovnější umělec Bohuslav Reynek (1891 - 1971) se svou manželkou, básnířkou Suzanne Renaud, věnuje aktuálně výstavu havlíčkobrodská Galerie výtvarného umění. Výstava nazvaná Petrkov, Daniel Reynek & Jiří Škoch byla v pátek zahájena v prostorách Staré radnice. Potrvá do 13. září.

Brodská galerie výstavou reagovala na aktuální situaci. „Je tu souvislost se záchranou Petrkova, který je v prodeji. Byla tam i petice a jedná se o tom, zda stát bude mít o koupi zájem a zámek zůstane zachovaný pro kulturu, nebo ne. Chtěli jsme to podpořit,“ řekla pro ČTK ředitelka galerie Hana Nováková.



Výstava přiblíží dílo fotografa Daniela Reynka, který petrkovskou usedlost na svých snímcích vytrvale zachycoval. Výstavu doplňují fotografie Jiřího Škocha, jenž byl přítelem Bohuslava Reynka.

Reynkova díla může mít každý, ale zámek je jen jeden

Daniel Reynek byl se svým bratrem, překladatelem Jiřím posledním, kdo na petrkovském zámečku trvale bydlel. Oba bratři zemřeli krátce po sobě v roce 2014. Součástí prodávané nemovitosti je zámecký park, hospodářská stavení a také lesy, polnosti a dva rybníky. V objektu jsou i dva byty.

Někteří zájemci by chtěli koupit jen samotný zámek - bez polností. „Zájem je například ze strany těch, co by zde chtěli mít rezidenci, ale i od sběratelů Reynkových děl. Vypukla mezi nimi určitá vášeň ve smyslu, že Reynkova díla může vlastnit mnoho lidí, ale jeho zámek jenom jeden. Je to pro ně otázka prestiže,“ pověděl už v půli května MF DNES realitní agent Benc.

Nabídka Reynkovy usedlosti vyvolala silnou odezvu v řadách kulturní veřejnosti. Publicista Miloš Doležal inicioval petici Zachraňte Petrkov! s výzvou Kraji Vysočina, aby usedlost odkoupil. Spisovatel Aleš Palán mu vzápětí emotivním prohlášením oponoval - éra reynkovského Petrkova podle něj skončila tím, když Reynkovi synové Daniel a Jiří zemřeli.