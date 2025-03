Malá obec koupila zchátralý zámek. Chce, aby se opět stal výkladní skříní

Zvláštní péči budou mít dub červený a tis Majestátní dub červený pocházející z Austrálie by se po nutném ošetření mohl stát jedním z favoritů soutěží Strom roku. Když se vracel z úřadu domů do svého košetického panství, projížděl prvorepublikový ministr zemědělství Karel Prášek v kočáře taženém koňmi hustou alejí habrů. Ty lemovaly cestu na okraji zámeckého parku. Obecní úřad chce vdechnout nový život nejen zámku, ale také právě parku. Přemýšlí o kompletní revitalizaci. „Chceme začít pasportizací ve spolupráci s dendrologem. Stromy očíslujeme, arborista každý posoudí a řekne nám, co s ním je potřeba udělat a jak ho ošetřit. Vždyť minimálně přes třicet let s těmi stromy nikdo nic nedělal,“ líčí starosta Košetic Zdeněk Sovka. Protože pomalu začíná jaro a počasí tomu v uplynulých týdnech bylo nakloněno, první práce už místní vykonali. Svépomocí se postarali o vyčištění parku od náletových dřevin a o odstranění popadaných a vyvrácených stromů. „Stromy by se nyní mohly nadechnout a na jaře obrůst zelení. Myslíme, že téměř všechny by mohly růst dál,“ podotkl starosta. Z polámaných stromů vzniknou úly, atrakce a hrací prvky Obec by z dosud nepřístupného parku chtěla vytvořit místo, kam by za odpočinkem či lehčí zábavou mířili nejen obyvatelé obce. Počítá se s obnovou cest, instalací laviček a mobiliáře. „Ustoupit už musely lípy vyvrácené a zasažené hnilobou. Z jejich dřeva chceme nechat vyrobit úly a dřevěné hrací prvky. Vytvoříme i hmyzí domečky a broukoviště. Naším cílem je ze zanedbaného parku vybudovat funkční lesopark otevřený veřejnosti,“ vyjmenoval Sovka. Zvláštní péče by se mělo dostat několika výrazným dřevinám. Zejména mohutnému červenému dubu, který byl dovezen až z Austrálie, nebo naproti stojícímu vysokému tisu. „Oba jsou to významné stromy. Tis dokonce patří k nejvyšším ve střední Evropě. Až je dáme trochu do pořádku, chtěli bychom je přihlásit do různých soutěží,“ říká starosta. Výraznější zásah by se podle něj měla dočkat i již zmíněná habrová alej. „Habry byly v minulosti řezané takzvaně na hlavu. Výhonky je zatěžují, bude potřeba udělat zásah a alej zrevitalizovat,“ ukazuje Zdeněk Sovka. Některé stromy na první pohled vypadají jako suché či duté, ale nejsou. Všechny podle starosty mají ještě kus života před sebou.