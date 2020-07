Chátrající sídlo slavné umělecké rodiny Reynkových koupí od dědiců stát

Ve čtvrtek to při návštěvě zámečku potvrdil premiér Andrej Babiš s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Zámečkem je provedla spolumajitelka nemovitosti Veronika Reynková.

„Ještě před setkáním v Petrkově jsme se sešli s paní ministryní financí Alenou Schillerovou. Shodli jsme se na penězích a na tom, jak do toho může stát vstoupit,“ řekl Lubomír Zaorálek.

„Myslím si, že tady budeme schopni vytvořit nové centrum kultury, inspirativní hlavně pro mladé umělce,“ zmínil při brífinku Andrej Babiš.

Když letos v dubnu začala Petrkov nabízet realitní kancelář za 21 milionů korun, strhl se humbuk. Zájem projevilo přes dvacet kupců a rychle reagovala i kulturní scéna.

Pro zachování „archy české poezie, literatury i výtvarného umění“ vznikla petice Zachraňte Petrkov! Svůj podpis pod ní připojila i celá řada osobností české kulturní scény. Jejich výzva byla adresovaná Kraji Vysočina, ten však o památku neprojevil zájem.

Před ostatními zájemci pak dostal přednost stát.

Muzeum i živé centrum

O zámeček se bude v budoucnu starat Památník národního písemnictví.

„Nejde o to udělat muzeum, kde se bude vybírat vstupné. Byli bychom strašně rádi, kdyby toto místo znovu ožilo kroky lidí, kteří se věnují literatuře. Máme určitou představu, jak bychom začali, a pak by byl čas připravit projekt, který by byl daleko nákladnější,“ řekl ministr Zaorálek s tím, že k převzetí zámečku dojde určitě ještě letos.

Jak moc bude oživení chátrajícího Petrkova nákladné? Premiér Babiš zmínil „stovku“, tedy sto milionů korun. „Bude to náročná investice, je potřeba, aby to vypadalo skvěle, na tom bychom neměli šetřit,“ reagoval předseda vlády.

Podle Lubomíra Zaorálka by měl zůstat genius loci. „Chceme zachovat místo a jeho pozoruhodnou historii a zároveň chceme, aby znovu žilo,“ zmínil šéf resortu kultury.

Úleva byla znát i na tváři vnučky Bohuslava Reynka Veroniky. „Jsem moc ráda, že to takto dopadlo. Když už to musím prodat, chci, aby dům zůstal otevřený lidem, kteří na Petrkov vždycky chodili,“ řekla žena, která má v Havlíčkově Brodě nakladatelství a knihkupectví.

Tři miliony dolů

Sourozenci Veronika a Michal Reynkovi, kteří v zámečku bydlí, nemovitost prodávají z rodinných důvodů. Nakonec se shodli na prodeji. Realitní kancelář zámeček nabízela původně za již zmíněných 21 milionů. Součástí nabídky je i zámecký park, hospodářská stavení a také lesy, polnosti a dva rybníky. V objektu jsou dva byty.

„Domluvili jsme se na určitém snížení ceny. Je to vstřícný krok, když o to bude stát pečovat v reynkovském duchu,“ reagovala Veronika Reynková.

Její bratr při setkání s politiky chyběl. Podle premiéra se kupní cenu podařilo snížit i tím, že se realitní kancelář vzdá svého honoráře.

Veroniku Reynkovou brzy čeká stěhování. Že by v zámečku i nadále bydlela, neplánuje. „Není to jednoduchý krok, ale je potřeba se odstřihnout,“ zmínila.

Politiky, ke kterým se připojil i francouzský velvyslanec Roland Galharague, zasypala detaily ze života Reynkových také spisovatelka Lucie Tučková. Společně s vnučkou Reynkových je provedla divokou zahradou včetně altánku, kde měl Bohuslav Reynek jakousi trucovnu. Vystoupali i na půdu.

Také Lucii Tučkovou výsledek jednání potěšil. „Nejsem tady za sebe, ale za asi dva a půl tisíce lidí, kteří podepsali petici Zachraňte Petrkov! Je nás hodně, kdo Petrkov milujeme. Děkujeme za podporu, které si vážíme, je to obrovský impulz pro všechny, abychom se společně s Památníkem národního písemnictví pro Petrkov snažili dále pracovat,“ řekla žena, která před pěti roky napsala monografii o Reynkově ženě, francouzské básnířce Suzanne Renaudové (1889–1964).

Synové zemřeli krátce po sobě

Petrkovský statek či zámeček, ležící na dohled od Havlíčkova Brodu, je pojem. Komunisty upozaděný Bohuslav Reynek se v domě s číslem popisným 13 v roce 1892 narodil, s přestávkami tam žil celý život a také tam v roce 1971 zemřel. Jeho dosud největší připomínkou byla před šesti lety velká výstava v Praze s názvem „Reynek – Génius, na kterého jsme měli zapomenout“.

Na zámečku, jehož původ sahá do 16. století a který rodině na čas zabavili nacisté a později jej znárodnili komunisté, žili i jejich synové: umělecký fotograf a tiskař Daniel Reynek (1928–2014) a jeho o rok mladší bratr Jiří. Oba bratři zemřeli pouhé tři týdny po sobě na podzim roku 2014.