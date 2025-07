Podle výsledků zápisů by do prvních tříd pěti městských škol mělo nastoupit celkem 305 prvňáků, což je o rovných 40 více než loni v září. O odklad nástupu na školní docházku jich požádalo 46. Toto číslo naopak klesá, loni o odklad žádalo 61 dětí.

„Rostoucí počet prvňáčků na našich školách i zvyšující se počet odkladů školní docházky odráží přirozený sociodemografický vývoj celé společnosti. Podle aktuálních křivek a predikcí lze očekávat změnu tohoto trendu nejdříve kolem roku 2030,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Pro děti s odkladem brodské školy opět otevírají takzvané přípravné třídy. Místo v nich najde 30 dětí. Otevřou se na základních školách V Sadech a Nuselská.

„Na ZŠ Nuselská nastoupí 17 dětí a do ZŠ V Sadech 13 dětí. Tyto třídy pomáhají dětem vyrovnat školní nezralost a usnadňují jim následný přechod do první třídy,“ vysvětlil místostarosta Vladimír Slávka (ANO), jenž má na starost oblast školství.

Tyto třídy jsou primárně určené pro děti s odkladem školní docházky, ale mohou je navštěvovat i pětileté děti, pokud to doporučí školské poradenské zařízení. Výuka probíhá podobně jako v běžné první třídě. „Rozsah výuky činí 20 hodin týdně. Děti mohou využívat také ranní a odpolední družinu, školní jídelnu či zájmové kroužky,“ přiblížil Slávka.

Vítaný mezistupeň

Přípravné třídy Brod využívá už několik let. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se osvědčily a staly se vítaným mezistupněm mezi školkou a klasickou školou. „Všímáme si trendu, že pokud si dítě na školní prostředí v přípravné třídě zvykne, zpravidla pak pokračuje i do první třídy téže školy. Není to ale povinnost, záleží výhradně na rozhodnutí rodičů,“ dodal místostarosta.

Rostoucímu počtu prvňáků vedení radnice přizpůsobuje i samotné školy. Zvyšuje jejich kapacitu a pomáhá rozvíjet podpůrné programy.

„Letos například otevřeme novou budovu ZŠ Konečná a už jsme také slavnostně zpřístupnili půdní nástavbu s několika novými učebnami na ZŠ V Sadech,“ ukázal na konkrétní příklady starosta Zbyněk Stejskal.

Půdní vestavbu základní škola V Sadech otevřela na počátku června. Místo v ní našlo osm učeben, které výrazně rozšíří možnosti vyučování. Vznikly specializované prostory pro výuku fyziky, chemie, přírodovědných a polytechnických předmětů, dvě moderní počítačové učebny, jazyková třída, učebna dělených předmětů a multimediální prostor.

„Každá učebna je navržena tak, aby odpovídala požadavkům současného vzdělávání. Je moderně vybavená a umožňuje jak klasickou výuku, tak rozšířenou práci v rámci zájmových aktivit. Velký důraz škola klade i na digitální technologie, badatelskou výuku a individuální přístup k žákům,“ popsal Slávka.

Nové a moderní odborné učebny škole chyběly po desetiletí. „V odborných učebnách byly kmenové třídy. Děti se neustále stěhovaly z místnosti do místnosti, nešlo vytvořit zázemí, jaké trendy moderní výuky vyžadují. Teď tu možnost konečně budeme mít,“ vyzdvihla při otevření nástavby ředitelka školy Milena Honsová. Naplno začne patro škola využívat od září.

V areálu základní školy Konečná pak roste zcela nový pavilon. Ten nahradí původní menší křídlo, jež bylo už dávno za svou životností. I tento projekt už se měl dokončovat. Podle místostarosty Slávky má však zpoždění a je možné, že nové prostory nebudou připravené ani do začátku nového školního roku.

„Bohužel, spolupráce se stavební firmou, ač krásně začala, neprobíhá zcela podle našich představ. Připravujeme se na to, že ještě první měsíc příštího školního roku mohou děti strávit v provizoriu,“ podotkl místostarosta s tím, že město hodlá stavební firmě účtovat penále.

Alternativní forma výuky

Vedle toho se v Havlíčkově Brodě rozvíjejí i školy soukromé, které sází na alternativní formu výuky. Hlavně o EQ školu sídlící v areálu obchodní akademie a hotelové školy v Kyjovské ulici je čím dál větší zájem. Tu ve skončeném školním roce navštěvovalo 48 dětí, dalších deset docházelo do dětské skupiny a deset do takzvaného Klubíku.

Vedení školy požádalo zastupitele o možnost využití městského pozemku v sousedství, aby mohlo postavit novou budovu.

„S rostoucím zájmem a rozšiřováním chceme mít 90 dětí v základní škole na denním studiu. V současných prostorech je kapacita omezená, proto plánujeme postupnou výstavbu podle rostoucího počtu dětí a potřeb,“ vysvětlila v žádosti členka rady spolku Rodiče pro moderní vzdělávání Hana Kučerová.

„Lokalita je pro nás zajímavá tím, že je na kraji města a děti mají možnost trávit a učit se velkou část dne v přírodě, a je zároveň v dochozí vzdálenosti z města. Mimo jiné by objekt plynule navazoval na lokalitu využívanou ke vzdělávání. Máme možnost zde využívat tělocvičnu, venkovní hřiště a jídelnu obchodní akademie,“ dodala Kučerová. Zastupitelé záměr školy schválili.