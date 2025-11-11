Místo lidí bude vozit zvířata. Vyřazená sanitka dál poslouží záchranné stanici

Sanitka, která až dosud sloužila záchranářům k převozu pacientů do nemocnice, najde nové využití. Opět bude sloužit pacientům, ale tentokrát těm zvířecím. Vyřazený vůz zdravotnické záchranné služby z roku 2015 daroval Kraj Vysočina záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Pavlově u Ledče nad Sázavou.
Sanitka má najeto téměř 214 tisíc kilometrů. Pavlovští si jen darovaný vůz budou muset přelepit a upravit pro transport poraněných zvířat a potřebného materiálu. | foto: Kraj Vysočina

„Ekologická likvidace by byla neefektivní. Vozidlo je stále provozuschopné a může pomáhat dál,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Sanitka, jejíž pořizovací cena přesahovala 1,8 milionu korun, má najeto téměř 214 tisíc kilometrů. Pavlovští si darovaný vůz budou muset přelepit a upravit pro transport poraněných zvířat a potřebného materiálu.

„Přestavbu vozidla na záchranný transport pro volně žijící živočichy zajistíme z vlastních zdrojů. Dar kraje nám výrazně pomůže při svozu zraněných zvířat k nám do stanice, případně do veterinárních zařízení nebo při jejich návratu zpět do přírody,“ vysvětlil využití Zbyšek Karafiát, ředitel pavlovské stanice.

Jak doplnil, nároky na péči o zvířata se rok od roku zvyšují. „Za rok 2024 jsme pečovali o 1 644 zvířat a k letošnímu 5. listopadu to bylo už 1 618 živočichů. Každoročně se nároky na péči i s tím spojenou logistiku zvyšují, a proto si vážíme tohoto daru v podobě sanitky,“ dodal ředitel Karafiát.

Stanice Pavlov je jediným zařízením svého druhu se sídlem na Vysočině a zároveň registrovaným v Národní síti záchranných stanic. Má za sebou přes 35 let existence. I vzhledem k pravidelnému nárůstu počtu ošetřených zvířat, je nutná modernizace a rozšíření stanice.

V letošním roce se například začalo s výstavou nového léčebného centra s voliérami. Nový areál umožní postarat se až o šest tisíc zvířat a ptáků ročně včetně velkých šelem, jako jsou vlci. Projekt by měl být hotový do září příštího roku.

