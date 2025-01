Další rekord. Záchranná stanice v Pavlově se postarala o nejvyšší počet zvířat

„Největší skupinu tvořili ptáci. Celkem 1 132 jedinců. Následovali savci, kterých bylo bezmála 500,“ uvedl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Mezi přijatými zvířaty byla také kriticky ohrožená zvířata, například orel mořský, netopýr černý nebo netopýr brvitý. Stanice pomáhala i silně ohroženým druhům, jako jsou ledňáček říční, plch lesní nebo bekasina otavní.

Významnou část zranění zapříčinily srážky s automobily, střety s jinými živočichy nebo nárazy do ploch. Ve stanici řešili také 31 případů popálení elektrickým proudem a pět případů otravy.

Mezi nejčastější pacienty patřili ježci, kterých bylo 189, dále poštolky a netopýři. Častá byla také péče o mláďata. Ta představovala téměř 35 % všech případů. „Mláďata často vyžadují intenzivní přístup, který se svou náročností dá přirovnat k péči o novorozence,“ přiblížil Zbyšek Karafiát.

Extrémní nápor zažili pracovníci stanice loni po podzimních povodních. „Lidé k nám přiváželi velké množství vlaštovek, jiřiček a ježků, kteří nezvládali velmi chladné a deštivé období, ve kterém nemohli lovit potravu,“ poznamenal Karafiát.

Za zvířaty denně najezdí přes 300 kilometrů

Stanice přijímá volně žijící zvířata z celé Vysočiny. Pokud se uzdraví, vracejí je ochránci do přírody. Denně najezdí pracovníci, kteří mají na starosti svoz zvířat, i přes 300 kilometrů.

Nejčastěji jezdili do Jihlavy, kde zasahovali u 434 případů. Další častou destinací byl Havlíčkův Brod s 285 zásahy, následovala Třebíč a Světlá nad Sázavou. Vyjížděli ale třeba až do Moravských Budějovic nebo do Náměště nad Oslavou.

V posledních letech se stanice kvůli pravidelnému nárůstu zásahů potýká s nedostatkem místa. Plánuje proto modernizaci a výstavbu nového léčebného centra s šestnácti voliérami. Hotové by mělo být do roku 2027. „Nový areál nám umožní postarat se až o šest tisíc zvířat ročně, včetně velké šelmy, jako je vlk,“ dodal Karafiát.

Nový areál má stát kolem 24 milionů korun. Část peněz poskytne formou dotace ministerstvo životního prostředí, jedním milionem korun záměr podpořil Kraj Vysočina. Zbylou část prostředků, přibližně pět milionů korun, musí zafinancovat sama stanice. Proto vyhlásila veřejnou sbírku, do které může přispívat veřejnost.