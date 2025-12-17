Autoři výstavy Petr Lukas a Jan Maroušek považují za cíl právě přiblížení secesního rodinného života. Zájemci se tak dozvědí, jak se tehdy slušně stolovalo nebo jaký způsob výchovy byl považován za správný. Nakouknou do jídelny se slavnostně prostřenou tabulí, ale i do ložnice s ručně vyšívanou výbavou a nočním prádlem.
Vystaveno je zachovalé dobové oblečení, nábytek nebo třeba pohlednice – to vše v tematickém duchu romantiky a květin.
Atmosféru dokresluje také projekce fotografií a maleb z okolí města. „K vidění je hlavně secesní móda, která se v té době nosila. Takové ty načesané účesy a velké klobouky připomínající šlehačkové dorty,“ přiblížila průvodkyně Denisa Růžičková.
Zmíněné klobouky, včetně pánských cylindrů, ale i elegantní šaty, obuv, korzety, rukavičky, slunečníky a bižuterie pocházejí ze soukromých kolekcí Jana Marouška a zlínské sběratelky Zdeňky Mudrákové. Stranou ale v expozici nezůstávají ani odlehčená témata v podobě sportu, zábavy či satiry a kreslených vtipů.
Výstava potrvá až do 9. ledna 2026, od prosince k ní navíc přibyly i programy pro školy.