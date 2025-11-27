Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka. Expozice s názvem Život v pralese je v pátek a v sobotu k vidění v budově herálecké základní školy.

„Návštěvníci se mohou těšit třeba na pralesničku azurovou, pralesničku strašnou, ropuchu obrovskou, želvu uhlířskou a želvu zelenavou nebo na chameleona třírohého a pardálího,“ vyjmenoval Jakub Zerzánek, dlouholetý chovatel exotických živočichů ze Žďáru nad Sázavou.

Příchozí si budou moci vystavené tvory nejen prohlédnout, ale dozvědět se o nich i různé zajímavosti. Celou expozicí je totiž budou provázet absolventi oboru Chovatel cizokrajných zvířat ze střední odborné školy v Litomyšli.

Zhruba desetiletá želva obývá oplocené jezírko na zahradě. Jednou se jí povedlo utéct a udělala si tříměsíční prázdniny v blízké řece.
Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V zajetí však nikoliv.
Hrabatka drsná, již chovatel pojmenoval Zuzanka, může dosáhnout váhy až dvě kila.
Také velké a výrazně zbarvené parosničky mohou vidět návštěvníci výstavy ve žďárském zámku.
Jakub Zerzánek chová i řadu druhů ještěrek – například felsumy madagaskarské.
Zájemci se setkají rovněž s majitelem pestrobarevných „živých exponátů“. Ten taje života pralesních živočichů představí na své přednášce, a to v sobotu 29. listopadu dvě hodiny po poledni.

Tentýž den, ale již dopoledne, se v rámci akce uskuteční také beseda s fotografkou a cestovatelkou Blankou Sadílkovou, která rok pracovně pobývala v pralesích Střední Ameriky. Přednáška začíná v půl jedenácté.

Samotná výstava je ve škole otevřena v pátek mezi 15. a 17. hodinou, následně ještě v sobotu od desáté ranní až do čtyř hodin odpoledne. Dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti polovinu.

