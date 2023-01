Když doma měli všichni to samé... Výstava ukáže hračky ze 70. a 80. let

„V té době nebylo hraček k dostání mnoho, sortiment byl omezený, takže všichni měli doma v podstatě to samé. A více méně vše, co se v té době dalo sehnat, je k vidění i na výstavě Retrohrátky,“ přibližuje Věra Stojar, předsedkyně spolku Inspirace Zlín, od kterého má žďárské muzeum expozici až do závěru dubna zapůjčenou.

Za samotným vznikem výstavy stojí rozhodnutí Věry Stojar, která si chtěla vytvořit sbírku hraček, jež má ona osobně spojené se svým dětstvím v sedmdesátých a osmdesátých letech. Sháněla je přes internet, po známých, kde se dalo.

Po premiéře výstavy v roce 2017 ve Zlíně jí ale přišlo škoda uložit získané krásné kousky do krabic. Ze sbírky se tak stala putovní expozice, díky čemuž budou moci výstavu brzy obdivovat i návštěvníci žďárského muzea. Výstava začne v úterý 31. ledna.

Jelikož hračky nainstalované ve vitrínách a poličkách v sídle regionálního muzea na Tvrzi jsou určené „pouze“ k prohlížení, pamatováno bylo i na dětské návštěvníky, již by nejspíš jen těžko odolávali pokušení si některé atraktivní exponáty vyzkoušet.

V každé místnosti bude dětský hrací koutek

„U této výstavy klademe vždy důraz na to, aby tu byl velký hrací koutek. Smysl vidím v tom, že si výstavu přijdou prohlédnout hlavně dnešní rodiče, kteří nostalgicky zavzpomínají na věci, s nimiž si hrávali, a ukážouí je třeba svým dětem. A děti si budou moci pohrát s hračkami, které v té době sice byly k dostání, ale jsou už ze současné výroby,“ popisuje Věra Stojar.

Hrací koutky a stoly jsou ve žďárském muzeu dokonce v každé ze tří místností. Zájemci si u nich vyzkoušejí například kdysi velmi oblíbenou stavebnici Merkur nebo kreativní výtvarnou hru Inspiro, menší děti si na koberci zase pohrají s vozidly všeho druhu.

Většina z vystavených hraček, jichž jsou řádově stovky, bude opatřena popiskami, takže lidé zjistí, kdo a kdy je vyráběl nebo kolik ve své době stály. Převažuje československá produkce, ale nechybí třeba také kousky ze Sovětského svazu či Maďarska.

U vybraných firem nebo typů hraček najdou zájemci rovněž informační panely s rozsáhlejšími informacemi. Mezi takové exponáty patří třeba znovuzrozený Igráček, gumové a nafukovací hračky z dílny firmy Fatra, stolní hra Dostihy a sázky, stavebnice Merkur nebo výrobky z podniku Kovap – mimo jiné kovové slepičky a berušky na klíček nebo traktory.

Skládačky byly primárně dodávané do školek

„I když teď už žádné další věci cíleně nesháním, občas přece jen objevím nějaký zajímavý kousek, jímž výstavu doplním. Nedávno to byla třeba desková hra na bázi Monopolů, jmenuje se to Business výstaviště,“ říká Věra Stojar.

Přijde jí i obecně, že v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo k dostání poměrně dost zajímavých a dobře vymyšlených stolních či logických her nebo různých skládaček.

„Právě ty skládačky se ale mnohdy nedaly koupit běžně v hračkářstvích, protože se dodávaly primárně do školek. Několik takových je také představeno tady na výstavě,“ dodala Stojar.

Retrohrátky budou ve žďárském regionálním muzeu k vidění až do 23. dubna, denně kromě pondělí. Dospělí zaplatí za vstup padesátikorunu, školáci 30 korun, předškolní děti 15 korun.