Na skok do středověku. Místo mobilu děti zkouší kuželky, chůdy, kuše či kostky

Kdo se dostatečně zapálí do hraní středověkých her, podle nichž je expozice také pojmenována, může se klidně i dost zapotit - třeba při zdolávání trasy muzeem na chůdách, střelbě z kuše nebo při aktivitách, které lze považovat za jakési předchůdce dnešního tenisu či basketbalu.

Část výstavy tvoří vyloženě herny, kde si lze hned několik kratochvílí přímo vyzkoušet. „Chodí se u nás na chůdách, menší děti zase s oblibou hrají kuličky, házejí na cíl nebo si mohou zkusit i roztočit káču. Zrovna to je sice dovednost, kterou ve středověku zvládalo v podstatě každé malé dítě, ale není přitom vůbec tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Chce to chvíli tréninku, mně to taky pár dní trvalo,“ přiznává Kamila Dvořáková z regionálního muzea.

Největší úspěch má podle ní samozřejmě lukostřelba, přesněji řečeno takzvaná „střelba z kuše ku ptáku“. „Máme tady jak kuši pro malé děti, tak i skutečnou, která je celkem těžká a má navíc opravdu slušnou razanci,“ líčí Dvořáková.

Pokud tedy střelec touto zbraní plyšového opeřence zasáhne, je pták skutečně důrazně odmrštěn. Šípy ale pochopitelně ostré nejsou, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. „Kuše je fakt docela těžká a ještě se u toho správně trefit? To se nedá,“ dělili se o dojmy páťáci ze základní školy v Hamrech nad Sázavou, kteří ve čtvrtek do žďárského muzea zavítali.

Místo Robloxu ovčinec či kostky

Podle Kamily Dvořákové je výstava pro školy ideálním doplněním běžné výuky vlastivědy nebo dějepisu. „My tady do žáků nehustíme letopočty nebo kvanta informací o tehdejších panovnících, ale dozví se třeba, jak lidé ve středověku trávili svůj volný čas a jak se to lišilo u šlechty, měšťanstva nebo u chudiny,“ vysvětluje Dvořáková. Školáci také zjistí, jaké hry se kdysi hrávaly, a to včetně těch hazardních, nebo jak probíhaly rytířské turnaje.

„Pro dnešní děti je určitě zajímavé a poučné, když se dozvědí, jak se dokázali lidé zabavit v době, kdy jim k tomu ještě nepomáhaly mobilní telefony, tablety a internet,“ usmála se Dvořáková.

Místo Minecraftu a Robloxu se tak školáci mohou v muzeu na Tvrzi odreagovat třeba u ovčince, mlýnu nebo kostek. I historie těchto stolních her totiž sahá až do středověku. „Pravidla všech her, se kterými se u nás veřejnost seznámí, známe, takže je lidem ochotně vysvětlíme nebo jim během hry i poradíme. V případě středověkých her ale většinou pravidla moc složitá nejsou a zvládne je snad každý,“ míní Dvořáková.

Na své si ale dle jejích slov přijdou samozřejmě i návštěvníci, kteří hledají na výstavě především poučení, nebo se třeba zajímají o archeologii. „Máme zapůjčeno množství originálních středověkých nálezů, které souvisejí právě s tehdejšími hrami a zábavou. K vidění jsou dobové kostky, kuličky nebo třeba ostruha z rytířské výzbroje - protože i rytířské turnaje platily za oblíbenou středověkou zábavu,“ vypočítává Dvořáková s tím, že zájemci si mohou na místě řadu komponentů rytířské výzbroje také vyzkoušet. Díky tomu zjistí, co všechno na sobě tehdejší účastníci turnajů museli nosit a kolik to vážilo.

Unikátní nález z Klafaru

Především příchozí ze Žďáru nad Sázavou pak určitě zaujme archeologický nález přímo z území města. „Je to figurka koníčka, která byla objevena na takzvaném Starém městě ve Žďáře, tedy v prostoru dnešního sídliště Klafar. Jedná se o hračku pocházející ze 13. století,“ upřesnila Dvořáková. V prosklených vitrínách však zájemci mohou spatřit i exponáty nalezené v širším okolí, včetně třeba Jihlavska.

Putovní výstavu, kterou mají Žďárští zapůjčenou z Muzea Vysočiny Jihlava, mohou zájemci zhlédnout až do konce letošního dubna. Vhodná je pro všechny věkové kategorie, což zatím potvrzuje také dosavadní zpětná vazba návštěvníků.

„Věřte nebo ne, hrají si u nás nejen děti, ale i dospělí. Tatínci tady klidně dobu sedí a baví se u ‚mlejna‘, kostek nebo u ovčince. Maminky si zatím třeba drnkají písničky na žaltář. A u dětí pak samozřejmě vedou spíše akčnější činnosti, jako je například už zmíněné hraní kuželek nebo střílení z kuše,“ dodává Dvořáková.

Expozici Svět středověkých her si lidé mohou prohlédnout denně kromě pondělí, a to vždy mezi devátou hodinou ranní a polednem, a poté od půl jedné až do pěti hodin v podvečer.

K výstavě mají pořadatelé naplánovány také doprovodné programy - tři přednáškové úterky na různá témata a ještě dvě hravé soboty, určené pro dětské zájemce.