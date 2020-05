Na hradě v Ledči vzniká výstava o dějinách skla, raritou bude barokní pec

Historie skla a sklářství je bohatá, sahá hluboko do minulosti a své nezpochybnitelné stopy v něm zanechaly i mnohé vysočinské sklárny a sklářští mistři.

Nová expozice na ledečském hradě návštěvníky seznámí s uměním sklářských rodů působících na Vysočině, s přírodním původem sklářských materiálů, připomene činnost sklářských hutí, výrobky slavných osobností a ukáže i některé technické zajímavosti.

Jedním z magnetů výstavy má být replika sklářské pece.

„Je to model barokní pece z období, kdy české sklo začalo nabývat na proslulosti a kdy se postupně vypracovalo na světovou špičku a nahradilo italské sklo. Naši skláři totiž dokázali vymyslet ještě lepší a užitkovější sklo než Italové,“ vysvětluje Marek Chvátal, výstavář a kurátor sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, jež se na přípravě expozice podílí.



Takových pecí, jejíž model byl v těchto dnech vystavěn v síni ledečského hradu, byly ve své době v Česku podle Chvátala desítky.

„Sklárny byly tehdy malé a každá z nich měla jednu či dvě takovéto pece. Při výstavbě tohoto modelu jsme vycházeli z dobových nákresů a popisů,“ připomíná s tím, že dělníci tuto repliku vybudovali do tří týdnů.

Jako by skláři odložili vercajk a odešli

Pec bude obklopena nejrůznějším sklářským náčiním a potřebami. „Vše by mělo evokovat takzvaný poslední den. Tedy stav, jako kdyby skláři všechen svůj vercajk položili a odešli,“ dodává s tím, že sklářské náčiní bude na výstavu zapůjčené ze sklárny, která ještě donedávna fungovala.

Na své si přijdou i milovníci techniky. Velkou zajímavostí má být rytecký stroj na zdobení skla rytinami. Ten je ze sbírek havlíčkobrodského muzea. Jeho protipólem naopak bude brusičský stroj, který byl rovněž ještě donedávna v provozu.

Mezi exponáty budou například i velké dřevěné sklářské formy ze Skláren Janštejn. Z různých artefaktů budou zastoupeny třeba také zbytky výplní středověkých oken kostelů.

„Chtěli bychom zdůraznit i sklářské suroviny, přírodní podmínky v místech, kde se sklo vyrábělo. Zastoupeno by mělo být mezi exponáty i přírodní sklo, které vzniká samo za určitých podmínek. Zkrátka každý by si zde měl najít to, co ho zajímá,“ usmívá se kurátor výstavy.

Od tohoto týdne by se měly na hrad začít dovážet první exponáty. „Vše zatím směřujeme k tomu, aby výstava mohla být zahájena 8. června,“ uvedl kastelán hradu Luděk Šíma.