Vlastníci lesů musejí odvézt dřevo napadené kůrovcem, hrozí jim pokuta

17:26

Ideálně do konce března by měli vlastníci lesů odstranit, nebo tam alespoň asanovat dřevo, které bylo na podzim či v zimě napadené kůrovcem. Nejzazší termín, do kdy by mělo problematické dřevo zmizet z lesů, je konec května.