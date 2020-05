Po dešti a oteplení rostou na Vysočině houby, ale pozor na jejich určení

„Zrovna se za mnou zastavila paní s poměrně velkým množstvím hub, které potřebovala určit. Jednalo se o jedlou závojenku podtrnku a některé plodnice byly až překvapivě velké,“ pravil minulý týden Oldřich Pojezný, mykolog z Nového Města na Moravě.

Závojenky podtrnky se řadí k jarním druhům hub – rostou už zhruba od března. Zájemci by však tyto šedavě zbarvené houby s lupeny naspod klobouku marně hledali v lese. Jejich domovem jsou totiž nejrůznější sady, parky nebo zahrady. Nejčastěji je lze nalézt pod ovocnými stromy nebo keři, například pod švestkami, trnkami, třešněmi, hlohy či jabloněmi.

„Je ale třeba dávat velký pozor na její možnou záměnu se závojenkou olovovou, která je smrtelně jedovatá. Ta ale roste až v letních měsících, navíc se na rozdíl od podtrnky vyskytuje v lese,“ přiblížil novoměstský mykolog. Podtrnka je podle jeho slov houba střední kvality, hodí se třeba do omáček, polévek nebo do smaženice.

Další poměrně hojnou jedlou a chutnou jarní houbou jsou čirůvky májovky, o jejichž květnovém růstu svědčí ostatně i jejich název.

„S tím, co v regionu za poslední dny napršelo, je v krajině aktuálně vláhy poměrně dost. Májovky by tedy podle mě už na Vysočině také mohly růst. Já osobně se na svá oblíbená místa v nejbližší době určitě vypravím,“ plánuje Pojezný.

Ani za tímto druhem hub nemusejí sběrači do nitra lesních porostů: čirůvky májovky se obvykle vyskytují na travnatých místech, na loukách, stráních, při polních cestách nebo v sadech.

Naproti tomu v lese by lidé nyní ještě mohli nalézt například penízovku smrkovou, která roste zásadně na smrkových šiškách. „Ale je opravdu malinká, klobouk mívá kolem deseti až dvaceti milimetrů, a využít ji tak lze spíš jen jako zpestření, třeba do omáčky nebo do polévky,“ radí Oldřich Pojezný.

Podtrnky jsou hodně červivé

První houbařské úlovky si již z lesa donesla, a to dokonce již několikrát, Veronika Zemanová z Havlíčkova Brodu. „Mám svá oblíbená místa, kde rostou podtrnky, ty jsme letos měli již několikrát. Musím ale říct, že byly bohužel hodně červivé, více než polovinu jsme nakonec museli vyházet,“ přiblížila dlouholetá houbařka.

Mezi její další letošní úlovky patří ucho Jidášovo neboli boltcovitka bezová, houba specifického tvaru připomínající ušní boltec, misku či mušli. Má rosolovitou konzistenci a najít ji lze hlavně na kmenech a větvích bezu černého. „Je to sice drobná houba bez výrazné chuti, ale má i mnoho léčivých účinků, proto ji ráda využívám,“ dodala Zemanová.

Jarní houbařské úlovky hlásí rovněž amatérský mykolog Jiří Laštůvka alias Kudláček, autor blogu Kudlův fotoatlas hub, který vyráží za houbami hlavně na Hlinecku ve Žďárských vrších. Při procházce už se mu povedlo najít na dvacet druhů momentálně rostoucích hub, mezi nimi i osm exemplářů jedlého a velmi chutného hřibu kováře.