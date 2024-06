Zavěšená vstupenka otevře kulturu potřebným, na Vysočině třeba Horácký džbánek

„V praxi se jedná o to, že každý jednotlivec či firma si mohou zakoupit na našich webových stránkách takzvanou Zavěšenou vstupenku, která kupujícího osobně neopravňuje k návštěvě žádné kulturní akce, ale naopak umožní vstup někomu jinému, který je aktuálně ve fatální životní nebo finanční tísni,“ vysvětlila Tamara Pecková Homolová, ředitelka Kultury Žďár.

Projekt Zavěšená vstupenka Vznikl v roce 2017 v brněnském Divadle Polárka. Cílem bylo poskytnout možnost dětem ze sociálně slabšího zázemí navštívit divadelní představení. V roce 2019 se k projektu připojila ještě další tři divadla pro děti – v Hradci Králové, Českých Budějovicích a Kladně. Nechávali tam na svých pokladnách zavěšovat dětské vstupenky, aby je později mohli distribuovat mezi ty malé diváky, kteří je potřebují. Loni se potom projekt rozšířil také o „dospěláckou“ verzi Zavěšené vstupenky a stále se k němu připojují další a další divadla napříč republikou. Aktuálně jsou zapojena například kulturní zařízení v Ostravě, Ústí nad Labem, Mostě nebo v Českém Těšíně. Na Vysočině je však podle webu projektu Kultura Žďár vůbec první organizací, která pořízení Zavěšené vstupenky nabízí.

Vůbec poprvé do divadla Garantem toho, že se lístek dostane skutečně k lidem, pro něž by jinak byla návštěva kulturní akce nejspíš nereálná, je Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Mezi jejími klienty je totiž potřebných, kteří by takovou příležitost nadšeně uvítali, velké množství.

„Oslovila jsem vedoucí našich jednotlivých služeb, kteří zjišťovali, zda by byl mezi klienty o možnost kulturního vyžití zájem. A ohlasy byly opravdu hodně pozitivní, a to napříč službami,“ popsala Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár.

Příležitost vyrazit za kulturou by podle jejích slov uvítaly například mnohé sociálně slabé rodiny s dětmi; pro řadu z nich by případná návštěva divadelního představení byla dokonce úplnou premiérou.

Zážitek, na který se vzpomíná

Zájem projevili rovněž senioři. „Máme ale také zařízení, kde pracujeme s lidmi s různými duševními onemocněními. I pro tyto klienty by to byl určitě úžasný zážitek,“ vyjádřila se Zelená.

Nemusí jít totiž vždy „pouze“ o osoby trpící akutní finanční nouzí, ale například o osamělé, nemocné a různě znevýhodněné lidi. Právě Zavěšená vstupenka jim tak může nabídnout vítané vytržení ze životního stereotypu a kulturní zážitek, na který budou moci dlouho vzpomínat. „Velmi nás potěšilo, když se na nás Kultura Žďár s tím projektem obrátila. Je to úžasný nápad,“ míní Zelená.

Na Kollera i Mňágu a Žďorp

Pro začátek zvolila organizace možnost pořízení vstupenky na festival Horácký džbánek, který se letos ve Žďáře koná 10. srpna. Vstupenka na oblíbenou akci, na níž letos zahrají například takové hvězdy, jako je David Koller, Rozálie Havelková, Javory s cimbálem, Kamelot nebo Mňága a Žďorp, vyjde na 590 korun. Lidé, kteří by chtěli návštěvu tohoto festivalu umožnit potřebným, již mohou Zavěšenou vstupenku pořídit online, a to přes web www.dkzdar.cz.

Po letních prázdninách se Zavěšené vstupenky budou využívat především pro návštěvníky divadelních představení pořádaných Kulturou Žďár. „Pevně věříme, že obdarovat neznámého bez nároku na pochvalu, veřejné uznání či jinou satisfakci je ten nejvyšší stupeň solidárního jednání, který existuje. A za to všem, kteří tuto vstupenku zakoupí, bude patřit velké poděkování a úcta,“ dodala Tamara Pecková Homolová.