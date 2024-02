Interaktivní výstava láká na laserové bludiště i obří krasohled

„Výstavy se u nás snažíme vybírat tak, aby se tematicky lišily a nebyly například všechny pouze přírodovědné nebo historické. Alespoň jednou do roka máme tedy i jednu zapůjčenou. Letos jsme začali hned na úvod Divy fyziky od Úžasného divadla fyziky ÚDiF z Brna. Je to asi jedna z nejvíce interaktivních výstav, co jsme tu kdy měli,“ popsala za muzeum Martina Schutová.

Skutečně všechny exponáty jsou podle ní o tom, že si je každý může vyzkoušet, a tím poznat různé fyzikální zákony a jevy v praxi. Samozřejmostí jsou popisky, kde je úkaz vždy popsán a vysvětlen.

Zájemci například mohou pomocí polarizace rozpohybovat obrázky, vyzkoušejí si, kolik energie vyrobí šlapáním na rotopedu, nebo si zahrají na laserové harfě. Velkým lákadlem je rovněž obří krasohled, kde návštěvníci uplatní znalosti osové souměrnosti, či laserové bludiště vedoucí k bezednému zrcadlu.

Pomáhají při výuce

Na výstavě, která je v muzeu k vidění až do konce března, se zabaví všechny věkové kategorie. „Je to velmi zajímavá expozice a určitě není jen pro děti,“ podotkl žďárský starosta Martin Mrkos.

Přijdou-li žáci druhého stupně, už jim stanoviště mohou pomoci ve výuce – probírané jevy uvidí přímo v praxi. „Máme ale objednaných i dost školek a určitě přijdou i rodiny s malými dětmi. Spousta exponátů je totiž zajímavá i zvukově nebo vizuálně,“ přiblížila Schutová.

Divy fyziky mají otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, s půlhodinovou polední pauzou.