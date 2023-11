V krajině kolem Žďáru nad Sázavou přibyly ovocné stromy, olemují novou cestu

Ty nejenže budoucí cestu olemují, ale zároveň vytvoří také žádoucí stín, větrolam i úkryt pro zvěř. Zamezí rovněž erozi a v neposlední řadě poskytnou časem poutníkům i chutné plody. Velkou část nově vysazených dřevin totiž tvoří právě ty ovocné.

„Jde o směs třešní, hrušní, jabloní, višní a švestek, celkem jsme jich dnes vysadili 46. Všechno jsou to odrůdy, které byly pečlivě vybrány – do daného prostředí se hodí a měly by tudíž dobře prosperovat,“ uvedl v sobotu za pořadatele akce Pavel Jůn z organizace Sázíme stromy.

Tato organizace s celorepublikovou působností sehnala na výsadbu zeleně finance, město zase poskytlo své pozemky. Dobrovolníky z řad svých členů i veřejnosti zajistilo Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku.

Stejný postup jako v případě ovocných stromů byl zvolen rovněž u dalších zhruba pětadvaceti listnáčů – mimo jiné lip, bříz, dubů či buků, a asi šedesátky keřů. „Zasazení je totiž jenom první krok. Hlavní však je, aby se stromy v daném prostředí ujaly a dlouhodobě se jim dařilo. V opačném případě by se mohlo stát, že strom bude dva tři roky někde skomírat a pak stejně uschne, protože se do toho místa prostě nehodí,“ objasnil Jůn s tím, že volba druhů dřevin tak je vždy na odbornících – krajinářích.

Stromy také pocházejí zásadně od certifikovaných a ideálně také regionálních dodavatelů. Do jara se město postará o vznik samotné polní cesty podél nově vysazené linie dřevin. „Musíme ji opatřit kůly, které zabrání jejímu rozorání zemědělskou technikou. Na jaře nás také čeká ještě vysazení několika zbývajících stromů a keřů,“ nastínil postup prací Jiří Hemza, správce městské zeleně ze společnosti SATT.

Obnova bude pokračovat

Město obnovuje staré polní cesty, jež byly kdysi běžnou součástí zemědělské krajiny, již od roku 2020. Lidé se díky této aktivitě mohou projít po trasách v okolí Vetelských rybníků nebo mezi Radonínem a Budčí. Obnoven byl i úvoz od zámku směrem na Stržanov. Loni byla osázena cesta od Vysočan k silničce na Vysoké, jež se stala velmi oblíbenou vycházkovou trasou místních. Jeden takový projekt vyjde dle radnice řádově na statisíce korun.

V obnově dalších cest chce Žďár pokračovat, je vytipováno několik míst. Jelikož je však údržba stávajících cest a zeleně podél nich poměrně náročná, nebude nová trasa každoročním pravidlem.