Žďár a kraj chystají stavbu nového centra. Osud ruiny řeší další vlastník.

„Populace stárne a služby tohoto typu jsou proto potřebné nejen dnes – do budoucna bude zájem o jejich využití ještě stoupat. Podepsání memoranda s Krajem Vysočina je společný závazek, nové pobytové zařízení by mělo vzniknout do roku 2029,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

Nový domov vyroste na pozemcích města, s největší pravděpodobností na ploše v blízkosti zdravotnické školy.

V plánovaném centru budou poskytovány pobytové služby, a to hlavně lidem s Alzheimerovou chorobou a dalším seniorům, již potřebují specifickou péči. „Dále by tu měla fungovat odlehčovací služba s kapacitou deset lůžek a denní stacionář pro 16 osob,“ popsala Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Součástí záměru je podle ní i nabídka poradenství, aktivizačních programů, dílen. K dispozici ale bude třeba též půjčovna kompenzačních pomůcek, vzorový pokoj pro nácvik péče v domácím prostředí či mateřská škola, určená primárně pro děti zaměstnanců.

„S takto nastaveným modelem fungování sociálního zařízení má velice dobrou zkušenost i Kraj Vysočina. Podobná zařízení sám zřizuje v Havlíčkově Brodě a Jihlavě,“ upozornil Jiří Horký, krajský radní pro oblast sociálních věcí.

Až tisíc obědů denně

Budoucí žďárské zařízení by mělo být vybaveno i kompletním provozním zázemím. „Počítá se s vývařovnou pro až tisíc obědů denně, prádelnou, sklady a dalšími podpůrnými prostory. Veřejnost by v areálu mohla využívat i variabilní společenské místnosti,“ doplnil žďárský místostarosta Rostislav Dvořák. Více detailů, třeba ohledně financování, chce město zveřejnit až po dalších jednáních s krajem.

Ten se staví k plánům na vybudování centra pozitivně. „Současné vedení Kraje Vysočina má obrovskou ambici připravit, realizovat nebo podpořit projekty, které budou mít příznivý dopad na navýšení kapacit pobytových sociálních zařízení. Záměr města Žďáru nad Sázavou může do budoucna zásadně pozitivně ovlivnit dostupnost kvalitních sociálních služeb ve městě i jeho spádové oblasti,“ okomentoval hejtman Martin Kukla.

Barvitý popis moderního domova pro seniory, jenž má do Žďáru přibýt, už ale obyvatelé v minulosti opakovaně slýchali. A mnozí se k projektu společnosti SeneCura v Komenského ulici na sídlišti Stalingrad i dost upínali, neboť přetlak žádostí na umístění v těchto zařízeních je ve Žďáře dlouhodobě velký.

Vize moderního centra, kde měli mít klienti mimo jiné i kadeřnictví, kapli či fitness-centrum, však ani pět let od slavnostního zahájení výstavby nedospěl ke zdárnému konci. Hotovo přitom původně mělo být na jaře roku 2022. Velké plány SeneCury dnes připomínají jen chátrající torza budov někdejšího internátu. Zda k dokončení vůbec někdy dojde, je stále otázkou.

Nemovitosti a provozní aktiva firmy SeneCura, která měla v případě žďárského projektu dlouhodobé potíže s financováním, totiž na sklonku loňského roku koupil zdravotnický holding Penta Hospitals. A nový vlastník budoucnost rozestavěné nemovitosti zatím dál řeší.

„V současné době probíhají jednání s městem a s krajem. Posuzujeme projekt jako takový, zda odpovídá našim standardům, v jaké je fázi i stavu, a jestli to dává celé smysl i ekonomicky,“ sdělil Vladislav Podracký, mluvčí firmy Penta Hospitals.

Do konce roku by podle něj mělo být jasno, jak bude záměr pokračovat. Pokud by se tedy nový majitel rozhodl senior centrum dokončit, je možné, že by ve Žďáře nakonec fungovala zařízení dvě.

Přednost mají akutní případy

Dnes mají lidé na Vysočině k dispozici 3 363 lůžek v pobytových sociálních službách pro seniory – v „běžných“ domovech a v zařízeních se zvláštním režimem pro nemocné Alzheimerovou chorobou a s jinými typy demence.

V krajské síti sociálních služeb je dále zařazeno 250 míst, jež čekají na uvedení do provozu. „Současný počet lůžek, která jsou v provozu, je stále navyšován. Například stav oproti roku 2018 představuje nárůst téměř 700 lůžek,“ vyčíslila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Doplnila, že čekací lhůty na umístění do domovů se velmi liší a nelze je přesně určit. „Neexistuje žádná jednotná doba čekání – vždy záleží především na konkrétní sociální situaci každého žadatele. Rozhodujícím kritériem tak není datum podání žádosti. Přednostně jsou přijímány osoby, které se ocitly v naléhavé nebo krizové životní situaci a jejichž potřeba pobytové služby je největší,“ zdůraznil radní Horký.

Kraj pokračuje i ve vlastních stavebních záměrech na rozšíření kapacit Sociálního centra Kraje Vysočina, a to v Jihlavě, Ždírci u Jihlavy či Třebíči. To výhledově přinese dalších zhruba 350 nových lůžek.