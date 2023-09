Žďár zmodernizoval vítání občánků, děti dostávají lokálně vyráběné hračky

Města darují mince i řetízky Elektronické přihlašování na slavnostní vítání občánků, včetně rezervace konkrétního termínu, mají v Třebíči zavedené již od roku 2019. Tato soudobá forma se tamní radnici osvědčila, rodiče si zvykli ji používat. Zájem o účast na samotné slavnosti má přibližně 55 až šedesát procent rodičů dětí, které mají trvalý pobyt v Třebíči. Takových se ročně narodí kolem 250. „Vítání občánků probíhá v obřadní síni Městského úřadu Třebíč v Malovaném domě. Obvykle se tam ročně uskuteční čtyřiadvacet obřadů a přivítáme při nich kolem 133 dětí,“ shrnula Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice. Dárky pro nové občánky města a jejich rodiče se podle jejích slov průběžně obměňují. V posledních letech dostávají účastníci vítání kromě upomínkového listu rovněž stříbrný řetízek s přívěskem se znakem města, dětskou osušku nebo dětské ‚bodyčko‘ s nápisem odkazujícím k městu. „Maminky od nás obdrží kytičku a poukaz na nákup kosmetiky,“ podotkla Irini Martakidisová. Pelhřimovský bryndáček Finanční dar tisíc korun, pamětní list, stříbrnou minci v dárkovém pouzdru, dětský bryndáček s nápisem Občánek Pelhřimova, knížku pro zachycení důležitých okamžiků prvních let života dítěte a květinu. Takové dary si odnášejí účastníci vítání občánků v Pelhřimově. Zmíněná mince do kolébky je tam novinkou teprve od roku 2021. „Kvalitní provedení mince zaručuje Certifikát autentičnosti, kde jsou uvedené všechny parametry numismatu,“ doplnila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. Ve městě se ceremoniál těší opravdu velkému zájmu obyvatel. „Dětí s trvalým pobytem v Pelhřimově se narodí ročně zhruba 140. Na vítání občánků se následně dostaví kolem 110 rodin,“ vyčíslila Unterfrancová s tím, že rodiče jsou zatím zváni klasicky – tedy dopisem, pokud ovšem dají předem souhlas se zpracováním osobních údajů. Obřad se koná třikrát až čtyřikrát do roka, a to buď na radnici, nebo v kostele svatého Víta. Nejbližší letošní termín připadá na 25. září, a to hned ve třech odpoledních termínech za sebou. „Další vítání bude pravděpodobně v listopadu, nebo až v roce 2024, podle počtu dětí,“ dodala Andrea Unterfrancová.