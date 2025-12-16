Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

  12:44,  aktualizováno  12:44
Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po probuzení zjistil, že je v provozovně sám a zamčený.

Muž se podle svých slov nemohl dostat ven a zároveň se mu nedařilo telefonicky zkontaktovat majitele podniku.

„Na místo proto vyjela policejní hlídka, která situaci prověřila, a následně se jí podařilo provozovatele hospody dohledat,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Provozovatel se dostavil na místo a osmadvacetiletého muže z uzamčené provozovny pustil ven.

Policie uvedla, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a případ uzavřela bez dalších následků.

