Návštěvnost kempu u Pilské nádrže roste, přibude recepce a odpočinkové místo

Úpravy začnou přestavbou recepce, jež následně poslouží nejen hostům, ale i jako veřejné odpočinkové místo. „Je to jeden z prvních kroků, jak kemp posunout kvalitativně a vyhovět rostoucí poptávce po této službě. Dnes tam totiž jako recepce funguje objekt, který připomíná spíše novinový stánek, a není úplně reprezentativní,“ zhodnotil žďárský starosta Martin Mrkos.

Budka, stojící v přední části kempu, kousek od hráze Pilské nádrže, má tak před sebou nejspíš poslední sezonu. Poté by měl na jejím místě vzniknout multifunkční objekt se zelenou střechou. „Bude sloužit jako moderní recepce pro kemp, ale současně i jako informační kancelář a meeting point, setkávací místo pro cyklisty, turisty a uživatele kempu. A to včetně handicapovaných, protože meeting point bude bezbariérový,“ nastínil Mrkos. Projekt dle jeho slov zahrnuje také úpravu okolních ploch, včetně schodů, aby byla stavba lépe zasazena do svahu.

Počítá se rovněž s vybudováním malé terasy pro odpočinek a zaparkování jízdních kol a koloběžek. „Předpokládaná investice je ve výši přibližně 1,8 milionu korun s DPH. Když vyjde dotace, pokryje nám polovinu nákladů,“ doplnil starosta.

Začátek prací už na podzim?

Žádost o finanční podporu by podle Radima Technika, ředitele Sportisu, měla být vyhodnocena pravděpodobně v dubnu letošního roku. „Pokud budeme úspěšní, musí pak být vše hotovo do listopadu 2025. Takže předpokládáme, že letos bychom zvládli vysoutěžit dodavatele a ještě na podzim snad začali s prvními pracemi,“ upřesnil Technik s tím, že nadcházející letní sezony se tak změny zatím nedotknou, naproti tomu ta příští už by mohla být „v novém“.

Nebudou-li mít Žďárští s žádostí úspěch, zkusí Sportis vyřešit rozdělení nákladů tak, aby organizace zvládla akci zrealizovat z vlastních peněz.

Modernizace recepce není jediná změna, již provozovatel Autokempinku Pilák výhledově plánuje. „V budoucnu bychom rádi nabídli zájemcům ubytování nejen v letní sezoně, ale kdykoliv během roku,“ přiblížil ředitel Sportisu.

Pro tuto variantu byly zvoleny špičaté chatky Javorina, nacházející se v přední části kempu poblíž hotelu Tálský mlýn. Kvůli omezeným možnostem vytápění tam dnes pobývat mimo turistickou sezonu nelze, dřevěná obydlí tak čeká rekonstrukce. „Nebude to ale hned, půjde o postupné investice,“ zdůraznil Technik.

Součástí tohoto úseku kempu je rovněž plocha pro stany a karavany. Také tam se zvažuje zlepšení servisu pro obytné vozy, které by potom mohly přijíždět i v měsíce, kdy to nyní možné není.

Návštěvníci se vracejí

V druhé části areálu, takzvaných Táborkách – s chatkami a místy pro stany i karavany – zatím zůstane vše při starém. „Ponechá si současný charakter klidnějšího místa v harmonii s přírodou, kde v letní sezoně nacházejí zázemí hlavně rodiny s dětmi, školní výlety nebo třeba rybáři,“ popsal ředitel.

Potvrdil také, že návštěvnost žďárského kempu roste skutečně každým rokem. „Od roku 2016 je to o 136 procent. Meziroční růst je pak o nějakých devět až deset procent,“ vyčíslil ředitel.

Přispívá k tomu podle něj nejen atraktivní okolí – mimo jiné památka UNESCO, příroda Žďárských vrchů či rekreační areál Pilák, ale i personál. „Kolegové, kteří kemp spravují, dělají maximum pro to, aby byl čistý, vše fungovalo a lidé se tady cítili dobře. A že jsou hosté spokojeni, je cítit i z recenzí, co kemp dostává,“ zhodnotil Technik.

Pro zaměstnance zařízení je tou nejlepší zpětnou vazbou, když se návštěvníci vrací. „Máme mezi hosty mnoho takových, kteří k nám jezdí už pěknou řádku let. A nejsou to jen starší lidé, ale i mladší generace, hlavně rodiny s dětmi,“ popsala Ladislava Procházková z organizace Sportis.

Kromě zmíněných změn investuje letos Sportis například i do dílčích vylepšení – třeba do nových herních prvků v části kempu Táborky. Výměna čeká rovněž posilovací stroje v Rekreačním areálu Pilák a v půjčovně sportovních potřeb také přibudou čtyři nová elektrokola.