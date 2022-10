Opravy žďárských cest vyvrcholí, semafory nahradí kompletní uzavírky

Vybrané uzavírky ve Žďáře Silnice I/37, Santiniho ulice, do 16. 10., kyvadlově, semafory Odbočka ze silnice I/37 na Polničku, do 16. 10., úplná uzavírka Most u zámku, 22.–23.10. (popřípadě 28.–30.10.), úplná uzavírka Jihlavská ulice, cca do konce října, kyvadlově, semafory Jihlavská ulice, asi 29.–30. 10., úplná uzavírka Uzavírka Tyršovy ulice od křižovatky se Smetanovou po křížení s Nádražní ulicí 14.–23. 10. Uzavírka jednosměrky v Tyršově ulici již od 12. 10..