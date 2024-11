Po konci soudní pře vyhlíží skiareál Vysoká první lyžaře, čeká se jen na mráz

„Máme vše nachystáno. Na sjezdovce je posekaná tráva, natahali jsme rozvody vody a elektřiny, na svých místech jsou připravená sněhová děla, rozvěsili jsme kotvy na vlek. Všechno jsme odzkoušeli. Teď už jen aby začalo mrznout,“ pochvaluje si přípravy Tomáš Kučera, předseda spolku TJ Lyžař, který se o provoz Vysoké stará.

Jakmile bude vhodné počasí, vše s kolegy a přáteli spustí. „Musí to ale dávat smysl. Výroba sněhu je nákladná. Chtěli bychom, aby na sjezdovce chvíli vydržel,“ podotýká Kučera.

Po letech skončilo období soudů

V minulosti býval před každou zimní sezonou v nejistotě. Vleklé spory s farmářem Miroslavem Hrtúsem o pozemky a série žalob z jedné, či druhé strany mohly lyžování zarazit ze dne na den. Loni na jaře se však hrozby rozplynuly.

TJ Lyžař s farmářem a vedením havlíčkobrodské radnice podepsala třístranné smlouvy o pronájmu a využívání lyžařského vleku. Zároveň se obě strany zavázaly spor ukončit a stáhnout veškeré své žaloby. Skončilo tím období, kdy moc nad lyžováním drželi právníci a soudy.

„Od té doby jsme nic takového nemuseli řešit, mohli jsme se plně soustředit na rozvoj areálu,“ spokojeně konstatoval Kučera. „Dohoda se nerodila lehce. Vložila se do ní paní místostarostka a všechny strany se jí podařilo usměrnit,“ už dříve ocenil farmář Miroslav Hrtús úsilí Marie Rothbauerové.

Ceny zůstanou stejné

Zimní sezona na Vysoké by letos měla být obdobná té loňské. Nic moc se nebude měnit ani na sjezdovce, ani na vleku. Lyžařská trať opět povede podél vleku, nebude se objíždět lesík. Je to kvůli snadnějšímu zasněžování sjezdovky a stopy na vleku. Lyžaře nahoru bude vozit kotva, pro děti bude k dispozici malý dětský vlek.

Dokonce i ceny zůstanou stejné jako loni. Jedna jízda vychází na 25 korun, případně hodina na 250. „Už tak je jízdné našponované,“ dobře ví Kučera. Stejné zůstane i parkování na louce vedle sjezdovky. Za mrazu a na sněhu je skvělé, při oblevě je ale často plné bláta.

Vysoká se díky obměněnému vedení TJ Lyžař stává střediskem, které nabízí vyžití po celý rok, nejen v zimě. Mimo lyžařskou sezonu se tu pořádají akce pro veřejnost, slouží tu malý kemp, pravidelně se tu koná i příměstský tábor.

„Vysoká zrovna není na úplně vytížené turistické trase, je trochu bokem od města, tak se musíme snažit, abychom návštěvníky přilákali,“ směje se Tomáš Kučera. O chod areálu se s přáteli stará při zaměstnání ve volném čase. Na dobrovolné výpomoci je provoz založen.

V plánu je samooblužné občerstvení

O jedné novince Lyžař přemýšlí do příští letní sezony. Na vrcholu u chaty by chtěl zprovoznit samoobslužné občerstvení. To aby cyklisté, kteří se na vrchol v nadmořské výšce 587 metrů vydrápou, měli k dispozici alespoň základní pití.

„Míváme tu brigádníky hlavně o víkendech. Chtěli bychom úplně nejzákladnější servis turistům a cyklistům nabídnout i o všedních dnech, kdy normálně chodíme do práce a nevyplatí se držet tu stálou službu,“ vysvětlil Kučera. Jak by samoobslužné občerstvení mělo vypadat a jakou formou sloužit, však ndosud není jasné.

