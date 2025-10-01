„Můžeme potvrdit, že jsme rozhodnutím v odvolacím řízení přistoupili pouze ke změně povolení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod. Ta spočívala v doplnění podmínek pro provedení stavby. Ve zbytku jsme rozhodnutí stavebního úřadu potvrdili,“ uvedla Markéta Prokešová z tiskového oddělení hejtmanky Středočeského kraje.
VŠPJ stavbu kolejí musela pozastavit 29. července. Budování kolejí by mělo být dokončeno na konci příštího roku. Stavební povolení na stavbu kolejí vydal stavební úřad v Havlíčkově Brodě 15. května 2023. Proti rozhodnutí se však odvolalo několik majitelů sousedících nemovitostí ve Fritzově ulici.
Povoleno, zamítnuto
Kvůli námitce o podjatosti jihlavského magistrátu se poté řízení přesunulo na úřad Středočeského kraje. Ten rozhodl o platnosti stavebního povolení. Stěžovatelé platnost poté soudně napadli u Krajského soudu v Hradci Králové. Účinnost stavebního povolení tak byla odložena. Žaloba proti stavbě kolejí byla stěžovatelům zamítnuta loni 23. července.
Polytechnika následně začala s výstavbou. Stěžovatelé poté podali další žalobu, v tomto případě na Krajský úřad Středočeského kraje. Ten v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon.
Vysoká škola proto musela stavbu letos 29. července pozastavit, dokud středočeský krajský úřad nevypořádal všechny připomínky odpůrců.
|
Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě
Redakce iDNES.cz kontaktovala se žádostí o reakci i právníka části stěžovatelů, ale ten se odmítl vyjádřit s tím, že k tomu nemá mandát od klientů.
Koleje polytechniky v Jihlavě budou stát 340 milionů korun. Z toho šedesát procent pokryje dotace od ministerstva školství. Stavbu penězi podporuje i Kraj Vysočina a město Jihlava. „Nové koleje budou mít ubytovací kapacitu cca 200 studentů, což představuje zhruba deset procent celkového počtu studentů školy, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit pro studenty,“ uvedla mluvčí VŠPJ Martina Tomšů.
Tři roky sporů
Škola si od vybudování kolejí slibuje zvýšení atraktivity studia v Jihlavě. Koleje buduje na svém pozemku v blízkosti areálu školy, mezi ulicemi Fritzova a Tyršova. Součástí areálu je i park, který zůstane slibuje vedení VŠPJ i dále volně přístupný. „Park zůstane otevřený veřejnosti. Přejeme si, aby toto místo bylo prostorem setkávání, odpočinku a relaxace pro všechny, kteří chtějí trávit čas v zeleni nedaleko centra,“ sdělil rektor VŠPJ Zdeněk Horák.
Autory studie na stavbu kolejí VŠPJ jsou architekti ze studia A 32. Studie vznikla již v roce 2021.
„V průběhu soudních řízení protistrana vznesla řadu formálních i technických připomínek, se kterými jsme se museli vypořádat. Všechny námitky se nám však podařilo úspěšně obhájit a potvrdilo se, že projekt kolejí je kvalitně připravený a plně v souladu s legislativními požadavky,“ vyjádřil se rektor Horák k průběhu řízení o stavebním povolení.
|
29. září 2024
Stavbu dlouhodobě poznamenává už tříletý spor investora a sousedů stavby. Ti argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání. Stavbaři po červencovém soudním rozhodnutí o pozastavení stavebního povolení stavbu zakonzervovali.
Spor se sousedy stavbu prodražil. „Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů. V běžném provozu by měly koleje začít sloužit během roku 2027.
Stavba kolejí vzniká v prostoru staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a byly zde také takzvané svobodárny, ubytovny pro zdravotnický personál.
|
22. srpna 2025