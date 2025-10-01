Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

  9:06
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek 25. září pravomocné rozhodnutí, kterým potvrdil platnost stavebního povolení.
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s...
Budova kolejí poblíž Vysoké školy polytechnické Jihlava by měla stát podélně s Fritzovou ulicí. Takto by podle zveřejněných vizualizací měla vypadat. | foto: Petr Páv, ateliér A32

„Můžeme potvrdit, že jsme rozhodnutím v odvolacím řízení přistoupili pouze ke změně povolení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod. Ta spočívala v doplnění podmínek pro provedení stavby. Ve zbytku jsme rozhodnutí stavebního úřadu potvrdili,“ uvedla Markéta Prokešová z tiskového oddělení hejtmanky Středočeského kraje.

VŠPJ stavbu kolejí musela pozastavit 29. července. Budování kolejí by mělo být dokončeno na konci příštího roku. Stavební povolení na stavbu kolejí vydal stavební úřad v Havlíčkově Brodě 15. května 2023. Proti rozhodnutí se však odvolalo několik majitelů sousedících nemovitostí ve Fritzově ulici.

Povoleno, zamítnuto

Kvůli námitce o podjatosti jihlavského magistrátu se poté řízení přesunulo na úřad Středočeského kraje. Ten rozhodl o platnosti stavebního povolení. Stěžovatelé platnost poté soudně napadli u Krajského soudu v Hradci Králové. Účinnost stavebního povolení tak byla odložena. Žaloba proti stavbě kolejí byla stěžovatelům zamítnuta loni 23. července.

Polytechnika následně začala s výstavbou. Stěžovatelé poté podali další žalobu, v tomto případě na Krajský úřad Středočeského kraje. Ten v řízení nedodržel správný postup podle správního řádu a neobeslal všechny účastníky řízení, jak mu ukládá zákon.

Vysoká škola proto musela stavbu letos 29. července pozastavit, dokud středočeský krajský úřad nevypořádal všechny připomínky odpůrců.

Redakce iDNES.cz kontaktovala se žádostí o reakci i právníka části stěžovatelů, ale ten se odmítl vyjádřit s tím, že k tomu nemá mandát od klientů.

Koleje polytechniky v Jihlavě budou stát 340 milionů korun. Z toho šedesát procent pokryje dotace od ministerstva školství. Stavbu penězi podporuje i Kraj Vysočina a město Jihlava. „Nové koleje budou mít ubytovací kapacitu cca 200 studentů, což představuje zhruba deset procent celkového počtu studentů školy, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit pro studenty,“ uvedla mluvčí VŠPJ Martina Tomšů.

Tři roky sporů

Škola si od vybudování kolejí slibuje zvýšení atraktivity studia v Jihlavě. Koleje buduje na svém pozemku v blízkosti areálu školy, mezi ulicemi Fritzova a Tyršova. Součástí areálu je i park, který zůstane slibuje vedení VŠPJ i dále volně přístupný. „Park zůstane otevřený veřejnosti. Přejeme si, aby toto místo bylo prostorem setkávání, odpočinku a relaxace pro všechny, kteří chtějí trávit čas v zeleni nedaleko centra,“ sdělil rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Autory studie na stavbu kolejí VŠPJ jsou architekti ze studia A 32. Studie vznikla již v roce 2021.

„V průběhu soudních řízení protistrana vznesla řadu formálních i technických připomínek, se kterými jsme se museli vypořádat. Všechny námitky se nám však podařilo úspěšně obhájit a potvrdilo se, že projekt kolejí je kvalitně připravený a plně v souladu s legislativními požadavky,“ vyjádřil se rektor Horák k průběhu řízení o stavebním povolení.

29. září 2024

Stavbu dlouhodobě poznamenává už tříletý spor investora a sousedů stavby. Ti argumentovali mimo jiné tím, že stavba čtyřpatrové budovy kolejí zastíní jejich rodinné domy na druhé straně Fritzovy ulice a negativně ovlivní jejich další obývání. Stavbaři po červencovém soudním rozhodnutí o pozastavení stavebního povolení stavbu zakonzervovali.

Spor se sousedy stavbu prodražil. „Každý měsíc konzervace znamená dodatečné náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ informovala Tomšů. V běžném provozu by měly koleje začít sloužit během roku 2027.

Stavba kolejí vzniká v prostoru staré jihlavské nemocnice, kde před demolicí stála její hospodářská budova s kotelnou a byly zde také takzvané svobodárny, ubytovny pro zdravotnický personál.

22. srpna 2025
